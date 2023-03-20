استراتيجية «الأهلي السعودي» لن تتأثر بأزمة «كريدي سويس»

قال البنك الأهلي السعودي اليوم الاثنين إن استراتيجيته للنمو لن تتأثر بانخفاض قيمة استثماراته في بنك كريدي سويس السويسري الذي استحوذ عليه منافسه المحلي (يو.بي.إس) أمس الأحد.

واستحوذ البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، على ما يقرب من عشرة بالمئة من كريدي سويس مقابل 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهو من بين أكبر المساهمين في البنك السويسري المتعثر.

واشترى البنك السعودي 307.6 مليون سهم في كريدي سويس بسعر 3.82 فرنك سويسري (4.11 دولار) للسهم. ويقيم عرض يو.بي.إس البالغة قيمته ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) سهم كريدي سويس عند 0.76 فرنك سويسري، وهو أقل بنسبة تفوق 80 بالمئة عن السعر الذي دفعه البنك السعودي ثمنا للسهم.

وأظهرت حسابات رويترز أن ذلك يعني أن البنك السعودي مُني بخسارة تقارب 1.17 مليار دولار في استثماراته.

وقال البنك السعودي في بيان بالبورصة اليوم الاثنين إن «أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدي سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023».

وأعلنت السلطات السويسرية أمس الأحد أن (يو.بي.إس) يستحوذ على منافسه مقابل 3.23 مليار دولار في إطار خطة إنقاذ أوسع نطاقا تدعمها الدولة.

وأضاف بيان البنك الأهلي السعودي أن التأثير المحتمل على نسبة كفاية رأس المال لديه سيكون حوالي 35 نقطة أساس ولن يكون هناك أي تأثير على الأرباح.

ويشكل الاستثمار في بنك كريدي سويس أقل من 0.5 بالمئة من إجمالي أصول البنك السعودي التي تجاوزت قيمتها 945 مليار ريال حتى ديسمبر الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الأسبوع الماضي إن البنك لا يتطلع إلى أي عمليات استحواذ دولية ويركز بدلاً من ذلك على النمو في السوق السعودية.