«أبوظبي العالمي» أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة
سوق أبوظبي العالمي
20 مارس 2023 16:37
اختتم سوق أبوظبي العالمي، العام 2022 على وقع المزيد من الانجازات التي جعلته أسرع المراكز المالية الدولية نمواً على مستوى المنطقة، وعززت مساهمته في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للصناعة المالية و«اقتصاد الصقر».
وسجلت الأصول تحت الإدارة في سوق أبوظبي العالمي زيادة بنسبة 56% في العام 2022، فيما وصل تعداد القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي في العام 2022 إلى 10954 شخصاً مقارنة بـ 8522 في العام 2021، بزيادة بنسبة 29% في عدد العاملين.
إجمالي التراخيص النشطة وبلغ إجمالي التراخيص النشطة في سوق أبوظبي العالمي 5546 ترخيصاً، من بينها تراخيص لشركات خدمات مالية وشركات غير مالية، مقارنة بـ 4262 شركة في العام 2021، بنسبة زيادة إجمالية قدرها 30% في عدد التراخيص النشطة في عام 2022. وسجل سوق أبوظبي العالمي نمواً في عدد الشركات المسجلة والعاملة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 30%، حيث ارتفع العدد الإجمالي من 1061 إلى 1378.
ويتبوأ سوق أبوظبي العالمي مرتبة متقدمة كمركز مالي دولي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المركز الـ 32 عالمياً كأفضل مركز مالي دولي، وفق التقرير 32 لمؤشر المراكز المالية العالمية. ارتفع عدد القضايا المعروضة على محاكم سوق أبوظبي العالمي بشكل ملحوظ في العام 2022، حيث تم معالجة 317 قضية مقارنة بـ 139 قضية في العام 2021، وذلك نتيجة لجوء أطراف من خارج سوق أبوظبي العالمي إلى التقاضي في محاكم السوق، حيث بلغت حصة القضايا العائدة لأطراف موجودة خارج سوق أبوظبي العالمي نسبة فاقت الـ 80% من مجموع قضايا تسوية المنازعات المعروضة أمام محاكم السوق.
أكاديمية سوق ابوظبي العالمي
نجحت أكاديمية سوق ابوظبي العالمي في تأمين وظائف لـ 1033 مواطن إماراتي في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع المصرفي، والمالي، والاستثماري، والرقمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تمكن سوق أبوظبي العالمي في العام 2022 من أن يكون المركز المالي الدولي الأسرع نمواً على مستوى المنطقة، وشكلت النجاحات التي حققها السوق خلال العام الماضي عنصراً إضافياً من عناصر مساهمة السوق في نمو»اقتصاد الصقر«لأبوظبي وتعزيز موقعها الدولي كعاصمة لرأس المال. ونحرص أن تساهم إنجازات سوق أبوظبي العالمي في الإضاءة على المكانة الراسخة لعاصمة دولة الإمارات، كمركز مالي دولي مستدام ذات أهمية وسمعة عالمية».
وأضاف: «إن النتائج التي حققها سوق أبوظبي العالمي خلال العام 2022 عبر تبني إستراتيجية فعالة تتخذ من التطور التقني عنصر أساسي لها، هي نتائج إيجابية وواعدة. وسنستمر في تحقيق هذه النتائج في عام 2023، حيث نشهد نجاح أبوظبي في اجتذاب المزيد من المستثمرين العالميين والشركات والمهنيين، لتكون بذلك الوجهة المختارة والمفضلة لهم للعمل وتحقيق الإنجازات».