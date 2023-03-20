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أبوظبي البحرية تطلق منصة رقمية لحجز تذاكر وسائل النقل

منصة رقمية جديدة لمستخدمي وسائل النقل البحرية بأبوظبي
20 مارس 2023 16:33

أطلقت اليوم أبوظبي البحرية، الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات المائية في إمارة أبوظبي، منصة رقمية جديدة توفر خدماتها لمستخدمي وسائل النقل البحرية ضمن إمارة أبوظبي.

وتتيح المنصة الجديدة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لأبوظبي البحرية، خدمات حجز التذاكر واستكمال عملية الدفع إلكترونياً، بالإضافة إلى توفيرها تحديثات فورية وإشعارات حول حالة الحجز. 

ومن المقرر أن تسهم هذه المنصة في تقديم خدمات حجز سريعة وسهلة إلى المتعاملين ومن دون أي عمليات يدوية تقليدية في المحطة، وذلك بفضل ما يوفره النظام الجديد من تكامل بين الأصول الرقمية والتجهيزات العتادية التابعة لأبوظبي البحرية في منصة واحدة.
ويمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمات تطبيقات المنصة عبر خيارات تسجيل الدخول بصفة زائر، أو تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو تطبيق الهوية الإماراتية أو حساباتهم على فيس بوك وجوجل. وتغطي التذاكر التي يتم حجزها عبر المنصة الجديدة جميع خطوط النقل البحري العام في الإمارة، وتشمل عمليات نقل الأشخاص والمركبات، بالإضافة إلى خدمات التاكسي المائي في أبوظبي، ومن ضمنها الخط الذي جرى إطلاقه حديثاً بين متحف اللوفر أبوظبي ومرسى مينا.

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ويسهم إطلاق هذه الخدمة في دعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً بحرياً رائداً عالمياً من خلال لوائح تنظيمية ميسرة للمتعاملين، وتطوير البنى التحتية وتوفير خدمات عالمية المستوى.

وأكد الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي، الأهمية الكبيرة التي توليها أبوظبي البحرية لتبني أحدث الحلول الرقمية، لافتاً إلى أنها من أهم الركائز المؤسسية في مجموعة موانئ أبوظبي.
 وقال: «نحن ملتزمون بتطبيق أحدث التقنيات الرقمية والابتكارات المتعلقة بها لتسريع عملية التحول الاقتصادي والارتقاء بأداء القطاع البحري. ومن خلال أتمتة إجراءات الحجوزات فإننا نتطلع إلى تزويد المسافرين بحل موحد وسهل الاستخدام عبر الإنترنت».
ومن جانبه قال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: «يشكل إطلاق نظام الحجز الجديد عبر الإنترنت لخدمات النقل المائي في أبوظبي أحدث الإنجازات ضمن سلسلة المبادرات الرقمية التي أطلقتها أبوظبي البحرية. وانسجاماً مع رؤيتنا لجعل الممرات المائية في أبوظبي أكثر سهولة للزوار، سوف يوفر النظام الجديد خياراً أسهل وأكثر ملاءمة للمسافرين والسياح على حد سواء، مما يعزز تجربة تنقلاتهم عبر الممرات المائية في أبوظبي».

تجدر الإشارة إلى أن أبوظبي البحرية تأسست عام 2020 بالتعاون ما بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وهي تشرف على الموانئ التجارية والمجتمعية كافة في الإمارة، كما تتولى مهمة تطوير استراتيجية القطاع البحري وضمان الامتثال من خلال تطبيق القوانين والتشريعات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
موانئ أبوظبي
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دائرة البلديات والنقل
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