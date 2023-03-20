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فنادق أبوظبي تسجل نمواً قياسياً في عدد النزلاء

نزلاء في أحد فنادق أبوظبي
20 مارس 2023 16:03

رشا طبيلة (أبوظبي) - شهدت فنادق أبوظبي نمواً قياسياً في عدد النزلاء خلال يناير وفبراير الماضيين، حيث استقبلت 774 ألف نزيل بنمو 49% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن الفنادق سجلت إجمالي إيرادات فندقية في يناير وفبراير بواقع 1.15 مليار درهم بنمو 39%، فيما سجلت المنشآت الفندقية متوسط إشغال 75%، في وقت بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 486 درهم بنمو 43%.

وفيما يتعلق بالأسواق السياحية، استحوذت السياحة الداخلية على النسبة الأكبر بحصة 20%، بينما تصدرت الهند الأسواق الدولية بعدد النزلاء في يناير وفبراير، حيث استقبلت الفنادق 79 ألف نزيل هندي بنمو 61% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يليه السوق البريطاني بواقع 36 ألف نزيل بنمو 69%، ثم الروسي بواقع 30 ألف نزيل بنمو 177%، يليه السوق المصري بواقع27 ألف نزيل بنمو 40% ثم السوق الأميركي بواقع 23 ألف نزيل بنمو 71%.

الفنادق تسجل 72% متوسط إشغال

وتفصيلاً حول شهر يناير، أشارت البيانات إلى أن شهر يناير الماضي شهد استقبال 398 ألف نزيل بنمو 60% مقارنة بيناير من العام الماضي، في حين سجلت الفنادق متوسط إشغال 72%، في وقت سجلت إجمالي إيرادات فندقية 545 مليون درهم بنمو 35%. أما في شهر فبراير لماضي، استقبلت فنادق أبوظبي 376 ألف نزيل بنمو 39% مقارنة مع فبراير من العام الماضي، فيما سجلت الفنادق متوسط إشغال 77%، في وقت حققت إجمالي إيرادات فندقية بواقع 610 ملايين درهم بنمو 42%.

السياحة الداخلية

وتفصيلاً حول الأسواق السياحية في يناير، تستحوذ السياحة الداخلية على الحصة الأكبر من عدد نزلاء فنادق أبوظبي بواقع 21% في يناير الماضي، حيث استقبلت الفنادق 82 ألف نزيل من الإمارات بنمو 8%. أما الأسواق الدولية، فاعتلت الهند القائمة حيث استقبلت الفنادق 43 ألف نزيل هندي بنمو 79%، يليه السوق البريطاني بواقع 18 ألف نزيل بنمو 99%، ثم السوق الروسي بواقع 16 ألف نزيل بنمو 198% يليه السوق المصري بواقع 13 ألف نزيل بنمو 45%.

السياحة الهندية في الصدارة 

أما في فبراير، فاستحوذت السياحة الداخلية على النسبة الأكبر من نزلاء فنادق أبوظبي بحصة 20%، فيما سجلت الهند أيضاً المرتبة الأولى في قائمة الأسواق الدولية في عدد نزلاء فنادق أبوظبي، حيث استقبلت الفنادق 37 ألف نزيل هندي بنمو 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يليه البريطانيين بواقع 18 ألف نزيل بنمو 47%، ثم الروس بواقع 14 ألف نزيل بنمو 157%، ثم المصريين بواقع 13 ألف نزيل بنمو 35% يليه الأميركيين بواقع 12 ألف نزيل بنمو 59%. وفيما يتعلق بالمدن والمناطق في أبوظبي، سجلت مدينة العين في يناير وفبراير نمواً في عدد النزلاء بنسبة 28%، بينما سجلت منطقة الظفرة نمواً بنسبة 25% في عدد النزلاء، أما مدينة أبوظبي فسجلت نمواً بنسبة 52% في عدد النزلاء، بحسب البيانات.

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