«إنفنيتي باور» تستحوذ على «ليكيلا باور»

الصفقة تجعل من إنفنيتي باور أكبر شركة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية
20 مارس 2023 15:32
أعلنت إنفنيتي باور، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إنفنيتي» المصرية، اليوم عن إتمامها الاستحواذ على جميع أسهم شركة «ليكيلا باور»، وهي الصفقة التي تجعل من إنفنيتي باور أكبر شركة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.
يذكر أن المساهمين الرئيسيين في شركة إنفنيتي المصرية هما كل من مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (EBRD).
وتدير «ليكيلا باور» حالياً مشروعات لطاقة الرياح تصل قدراتها الإجمالية إلى 1 جيجاواط في كل من جنوب أفريقيا ومصر والسنغال، ولديها مشروعات قيد التطوير بقدرة إجمالية تصل إلى 1.8 جيجاواط في مراحل تطوير مختلفة.
وتم تمويل الصفقة عن طريق استثمار من قبل المساهمين ومن خلال قروض من بنك Absa وبنك موريشيوس التجاري (MCB).
تعزيز التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «يسرنا إتمام هذا الاستحواذ الذي يسهم في جهود 'مصدر' لتنفيذ رؤية القيادة بتعزيز التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة ودعم العمل المناخي على مستوى العالم. وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة لـ 'مصدر' حيث يتيح هذا الاستثمار توسيع نطاق انتشار مشاريعها في جميع أنحاء قارة أفريقيا، ودعم الدول النامية في تحقيق التحول المنشود في قطاع الطاقة النظيفة. وسيمّكن هذا الاستحواذ «إنفينتي باور» من تكثيف جهودها في نشر حلول عملية لها تأثير واضح تسهم في مواجهة التحديات المناخية، وذلك بما ينسجم مع أهداف مؤتمر COP28 في أن يكون مؤتمراً شاملاً وعادلاً يركز على النتائج العملية».
الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة
من جانبه قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور:«بعد نجاحنا في إتمام صفقة الاستحواذ على ليكيلا باور، ستتمكن إنفنيتي باور بفضل هذه الخطوة المحورية من تحقيق هدفها الطموح والمتمثل في إقامة وتشغيل مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط بحلول عام 2025. من ناحية أخرى، يؤكد إتمام هذه الصفقة أننا أوفينا بوعدنا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) بأن نصبح أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في أفريقيا. في الوقت نفسه تواصل إنفنيتي باور جهودها في الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتطوير حلول فعالة للطاقة في المنطقة بأكملها من أجل تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إمداد المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجاً للكهرباء في أفريقيا بالطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد عليها وبأسعار منخفضة».
بناء منظومة مستدامة للطاقة الخضراء في أفريقيا
من جهته قال المهندس ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور:«نرحب بشركة ليكيلا باور ضمن أسرة إنفنيتي باور، ونتطلع جميعاً لبداية مرحلة جديدة من الإنجازات. إنّ إتمام هذه الصفقة يفتح أمامنا آفاقاً غير مسبوقة لتوسيع ودعم تواجدنا في أفريقيا، حيث ساهمت هذه الصفقة في خلق أكبر كيان من نوعه للطاقة المتجددة في أفريقيا بأكملها. ولذلك سنعمل معاً على زيادة إمدادات الطاقة المتجددة والمستدامة لصالح مواطني ودول القارة التي ظلت تعاني لعقود طويلة من عجز مستمر في الطاقة، مما يعيق خطط التنمية الاقتصادية بها، وذلك من خلال استكمال خططنا الطموحة لبناء منظومة مستدامة للطاقة الخضراء في أفريقيا».
انتشار تقنيات الطاقة النظيفة في الدول الأفريقية
من جهته، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» على أهمية عملية الاستحواذ هذه التي تمثل استثماراً استراتيجياً مهماً بالنسبة لإنفنيتي باور، الشركة المشتركة بين «مصدر» و«إنفنيتي»، وستسهم في ترسيخ مكانة «إنفنيتي باور» كشركة رائدة في أفريقيا، إلى جانب الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الوفيرة التي تنعم بها القارة. وقال الرمحي:«إن انتشار تقنيات الطاقة النظيفة في الدول الأفريقية سيسهم بشكل فاعل في تطوير اقتصاداتها على نحو مستدام مع تلبية أهدافها المناخية، بما يتماشى مع هدف مؤتمر COP28 في تحقيق تقدم مناخي شامل».
تحول قطاع الطاقة الأفريقي نحو مزيد من الاستدامة
من جانبها، قالت لوسي هاينتز- الشريك ورئيس قطاع البنية التحتية للطاقة في «أكتيس»:«سعداء في أكتيس بإتمام صفقة ليكيلا باور. لقد كنا نطمح عند تأسيس ليكيلا باور في أن تصبح نموذجاً غير مسبوق للشركات المستدامة في أفريقيا. والآن، وبعد إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة، باتت تتمتع ليكيلا باور بمكانة راسخة في سوق الطاقة الأفريقي، بالإضافة لمساهماتها الرائدة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة بأكملها، نظراً لامتلاكها محفظة كبيرة من مشروعات الطاقة القائمة والمشروعات قيد التنفيذ بقدرات إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاواط. من ناحية أخرى، نثق في قدرة ليكيلا باور على مواصلة لعب دورها الرائد في تحول قطاع الطاقة الأفريقي نحو مزيد من الاستدامة، بدعم من مساهميها الجدد».
اكتشاف حلول تكنولوجية جديدة من جهته، قال كريس أنطونوبولوس - الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا باور:«أتطلع نحو المرحلة المقبلة التي أتوقع أن تكون مليئة بالإنجازات، اعتماداً على الدعم الذي ستقدمه لنا إنفنيتي باور بما تمتلك من قدرات وإمكانيات. في الوقت نفسه، تجدد ليكيلا باور التزامها بإمداد المجتمعات والدول الأفريقية بالطاقة النظيفة والمستدامة. ولكي نتمكن من القيام بذلك، نسعى للتوسع في مشروعاتنا قيد التطوير واكتشاف حلول تكنولوجية جديدة والتأثير الإيجابي في المجتمعات التي نعمل بها». من جانبه، قال ساميلا زوباريو- رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية:«حتى نتمكن من التعامل مع أزمة الطاقة الأفريقية بصورة مستدامة، والمساهمة في معالجة مشكلات التغير المناخي، يجب على القطاعين العام والخاص في أفريقيا التعاون مع شركاء عالميين استراتيجيين، لذا تمثل صفقة الاستحواذ محطة هامة للغاية في سبيل تحقيق هذا الهدف، كما تؤكد الصفقة الأخيرة على أهمية الاعتماد على إمدادات الطاقة المستقرة التي تتمتع بأسعارها الاقتصادية، ويتم توليدها من مصادر طبيعية تتميز بوفرتها في القارة الأفريقية، من أجل تحقيق تغيير جوهري في تنويع حلول ومصادر الطاقة وزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة والتوسع فيها».