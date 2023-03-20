الثلاثاء 21 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

لندن وكييف توقعان اتفاق تجارة رقمية

من لندن
20 مارس 2023 13:20

وقعت بريطانيا اليوم الإثنين اتفاق تجارة رقمية مع أوكرانيا، من شأنه المساعدة في دعم اقتصاد كييف خلال الحرب مع روسيا وأثناء إعادة بناء مستقبلها.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أنه وفقا للاتفاق، سوف تتمكن الشركات من التجارة بصورة أكثر كفاءة وأقل تكلفة مع بريطانيا من خلال التعاملات والعقود الإلكترونية. كما أن الاتفاق يتيح للشركات الأوكرانية الوصول للخدمات المالية البريطانية من خلال فقرات بالاتفاق  بشأن تدفق البيانات عبر الحدود.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش "اتفاقية التجارة الرقمية التاريخية التي تم توقيعها اليوم تمهد الطريق أمام عصر جديد من التجارة الحديثة بين الدولتين".

وأضافت: "سوف نمد أيضا التجارة الحرة من دون رسوم على الواردات من أوكرانيا إلى مطلع 2024، مما سوف يوفر دعما لازما للشركات الأوكرانية". وأوضحت" هذه المبادرات سوف تساعد في حماية الوظائف وسبل المعيشة والأسر الآن وفي مستقبل أوكرانيا ".

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو "هذا الاتفاق الرقمي يظهر أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية التي تعمل في كييف مطلوبة في جميع أنحاء العالم على الرغم من تحديات  الحالية".

ويشار إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه افتراضيا اليوم، كان قد الموافقة عليه مبدئيا في نوفمبر الماضي.

أخبار ذات صلة
ممثلون عن حكومة الإمارات يزورون أطفالاً إماراتيين يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى في لندن
الإمارات: دحض رسائل «داعش» وفكره المتطرف
المصدر: وكالات
لندن
كييف
التجارة الرقمية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
الرياضي
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
اليوم 02:40
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
الرياضي
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
اليوم 02:38
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
الرياضي
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©