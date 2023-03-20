لندن وكييف توقعان اتفاق تجارة رقمية

وقعت بريطانيا اليوم الإثنين اتفاق تجارة رقمية مع أوكرانيا، من شأنه المساعدة في دعم اقتصاد كييف خلال الحرب مع روسيا وأثناء إعادة بناء مستقبلها.
وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أنه وفقا للاتفاق، سوف تتمكن الشركات من التجارة بصورة أكثر كفاءة وأقل تكلفة مع بريطانيا من خلال التعاملات والعقود الإلكترونية. كما أن الاتفاق يتيح للشركات الأوكرانية الوصول للخدمات المالية البريطانية من خلال فقرات بالاتفاق بشأن تدفق البيانات عبر الحدود.
وقالت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش "اتفاقية التجارة الرقمية التاريخية التي تم توقيعها اليوم تمهد الطريق أمام عصر جديد من التجارة الحديثة بين الدولتين".
وأضافت: "سوف نمد أيضا التجارة الحرة من دون رسوم على الواردات من أوكرانيا إلى مطلع 2024، مما سوف يوفر دعما لازما للشركات الأوكرانية". وأوضحت" هذه المبادرات سوف تساعد في حماية الوظائف وسبل المعيشة والأسر الآن وفي مستقبل أوكرانيا ".
وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو "هذا الاتفاق الرقمي يظهر أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية التي تعمل في كييف مطلوبة في جميع أنحاء العالم على الرغم من تحديات الحالية".
ويشار إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه افتراضيا اليوم، كان قد الموافقة عليه مبدئيا في نوفمبر الماضي.