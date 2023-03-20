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ارتفاع أسعار الذهب العالمية في التعاملات الفورية

الذهب يتراجع ويخسر في التعاملات الفورية
20 مارس 2023 11:10

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في التعاملات الفورية وربحت أكثر من دولارين خلال تداولات اليوم، فيما حققت العقود الآجلة مكاسب قوية تجاوزت 22 دولاراً.

وصعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.08% أو ما يعادل 1.65 دولار لتصل إلى 1990.95 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:05 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 1.11% تعادل 22.05 دولار  لتصل إلى 1994.6 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.61% إلى 22.59 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.56% إلى 1409.03 دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 0.78% إلى 973.85 دولار. 

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المصدر: وام
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