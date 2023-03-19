281 مليار درهم تداولات العقار  بأبوظبي خلال 4 سنوات

سيد الحجار (أبوظبي)

سجل القطاع العقاري في أبوظبي تداولات تتجاوز 281 مليار درهم خلال الفترة من 2019 حتى 2022.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، نمو حجم التداولات العقارية العام الماضي بنحو 8.5% بإجمالي 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19.033 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وخلال العام 2021، بلغت قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي 71.5 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 14.958 معاملة، فيما بلغت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال العام 2020 نحو 74 مليار درهم، حيث تم إنجاز 19 ألف معاملة شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية، بنمو 28%، مقارنة بعام 2019، والذي شهد تصرفات بقيمة 58 مليار درهم.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد حالة من الاستقرار والنمو المستدام خلال الفترة الحالية، وسط إقبال ملحوظ على المشاريع العقارية الجديدة والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، موضحين أن القطاع نجح في تجاوز تحديات الجائحة بين عامي 2020 و2021، وواصل أداءه القوي، وسط زيادة ملحوظة في الطلب من المستثمرين العقاريين من كافة الجنسيات.

وأوضحوا أن السوق العقاري في أبوظبي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة ملحوظة في المبيعات بالمشاريع التي تم طرحها مؤخراً، متوقعين أن يشهد السوق مزيداً من الزخم والنشاط خلال العام 2023 مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجاذبة للمشترين.

طلب مرتفع

بدوره، أكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن القطاع العقاري بأبوظبي شهد نشاطاً ملحوظاً خلال العام الماضي، وسط طلب مرتفع على شراء العقارات بأبوظبي، لاسيما بالمشاريع الجديدة، وهو ما يظهر في حجم التداولات المرتفع خلال الأعوام الأخيرة.

وتوقع العفيفي أن يواصل السوق العقاري بأبوظبي النمو خلال العام الحالي، لاسيما مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة، موضحاً أن الربع الأول من العام الحالي شهد إطلاق عدد من المشاريع الجديدة، والتي تم بيعها بالكامل فور طرحها، ما يؤكد وجود قوة شرائية كبيرة بالسوق.

واستهلت الدار العقارية عام 2023 بإطلاق مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، بالشراكة مع «دايموند ديفيلوبرز»، والذي يضم 10 مجمعات سكنية، متاحة للمشترين من جميع الجنسيات، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 512 شقة وتاون هاوس، تم بيعها بالكامل بقيمة مليار درهم، ما دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 وحدة.

كما أطلقت شركة كيو للعقارات، إحدى شركات كيو القابضة، الشهر الماضي مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز» جزيرة الريم بأبوظبي، تضم 593 وحدة سكنية، تتضمن فللاً مستقلة، وفللاً متلاصقة، ومنازل «التاون هاوس»، والتي تم بيعها بالكامل فور الطرح.

وكانت «كيو العقارية» قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي بيع الوحدات السكنية كافة للمرحلة الأولى والثانية من مشروع ريم هلز، حيث ضمت المرحلة الأولى نحو 221 فيلا سكنية، فيما وفرت للمرحلة الثانية نحو 166 فيلا.

ولفت العفيفي إلى جاذبية السوق العقاري للمشترين من الجنسيات كافة، موضحاً أن السوق العقاري في أبوظبي أظهر مرونة وتحسناً ملحوظاً في الأداء خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات التي شهدها القطاع بالتزامن مع تداعيات جائحة كوفيد 19.

نمو مستدام

بدوره، أوضح سعيد الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة العقارات، أن القطاع العقاري بأبوظبي يواصل تحقيق النمو المستدام والمتوازن، وهو ما يظهر في المبيعات القوية للشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة بالقطاع.

وسجلت شركة الدار العقارية العام الماضي أعلى مستوى على الإطلاق للمبيعات السنوية بقيمة 14.4 مليار درهم، منها 11 ملياراً مبيعات بمشاريع الشركة في الإمارات، بالإضافة إلى 3.4 مليار درهم مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية العام 2021.

وأوضح الفهيم أن القطاع العقاري بأبوظبي شهد إقرار العديد من الإجراءات والمبادرات والمحفزات الاقتصادية التي أسهمت في تحسن النشاط بالقطاع، وتجاوز تحديات الجائحة منذ عام 2020، متوقعاً أن يشهد السوق العام الحالي مزيداً من النشاط مع توالي طرح المشاريع الجاذبة للمشترين.

وأضاف أن العروض التنافسية والتسهيلات وخطط السداد الملائمة التي يوفرها المطورون العقاريون ساهمت في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين بالسوق العقاري.

وكشفت شركة الدار العقارية الشهر الماضي أن 87% من العقارات بالمرحلة الأولى من مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، تم بيعها لأشخاص يشترون للمرة الأولى من الدار العقارية.

طلب إيجابي

توقع تقرير حديث صادر عن شركة استيكو لإدارة العقارات، أن يشهد 2023 طرح العديد من المشاريع الجديدة بأبوظبي، وأن يظل الطلب إيجابياً على المشاريع عالية الجودة التي لا تزال على الخريطة، وتتميز بمواقع جيدة وبأسعار تنافسية.

وطرحت دائرة البلديات والنقل الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.

وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية خلال العام الحالي 2023، لاسيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى.

المناطق الأكثر تداولاً

تصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات خلال العام الماضي بقيمة 4.2 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 3.4 مليار درهم.

واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم، وجاءت الشامخة في المرتبة الرابعة بقيمة 2.1 مليار درهم، ومدينة زايد في المرتبة الخامسة بقيمة مليار درهم.