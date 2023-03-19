«أبوظبي للتنمية» يبحث تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها وفد صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات لمختلف المؤسسات الوطنية في الدولة، زار الوفد مقر شركة مارك كابلز، وذلك سعياً منه لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية، وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لدعم الصادرات الوطنية.

وترأس الوفد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور راشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.

وتباحث الطرفان حول أهمية توحيد الجهود المشتركة، ودراسة الفرص المتاحة بما يعزز وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، إلى جانب النظر في مزايا التمويلات التي يقدمها الصندوق والاستفادة منها بما يحقق تنافسية الشركات الإماراتية خارج الدولة.

وخلال الزيارة، اطلع وفد صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات، على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه شركة مارك كابلز في تصنيع الكابلات ومحولات الطاقة المستدامة، ومصابيح الإنارة الصديقة للبيئة، كما ثمنت الشركة دور الصندوق، ومكتب أبوظبي للصادرات في تقديم تسهيلات ائتمانية لتوسيع نطاق أعمالها التصديرية.

ويساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تنمية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع سياسة حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث يعمل على تقديم كل الإمكانيات لدعم القطاع الخاص الوطني، إلى جانب توفير التمويلات التنافسية للمصدرين الإماراتيين ومساندة منتجاتهم للوصول إلى مختلف دول العالم، وذلك من خلال مكتب أبوظبي للصادرات.