«أغذية» تواصل توسعاتها للتحول للريادة إقليمياً

يوسف العربي (أبوظبي)

تعتزم «مجموعة أغذية» مواصلة توسعاتها للتحول إلى شركة رائدة إقليمياً في مجال الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025، حسب مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في المجموعة.

وقال المنصوري، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن استراتيجية الشركة تعتمد على الانتقال من التركيز على السوق المحلية إلى الانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها.

وأضاف أن المجموعة تواصل توسيع محفظة السلع الاستهلاكية، من خلال تطوير علامات أغذية ومشروبات ذات قيمة مضافة، أما على مستوى الأداء المالي فتستهدف استراتيجية «مجموعة أغذية» مواصلة تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين من خلال النمو المتوازن.

نمو متوازن

وحول أسباب نمو الأرباح السنوية للمجموعة خلال العام الماضي، قال المنصوري، إن الاستحواذات الكبيرة التي انجزتها المجموعة على مدار العامين 2021 و2022 ساهمت بشكل رئيس في نمو الأرباح والإيرادات.

وقال إن المجموعة تمكنت من إحراز تقدم جيد نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها، من خلال تحقيق نتائج استباقية تدعم رؤيتها الاستراتيجية، حيث تضاعفت قيمة المجموعة لتصل الآن إلى 4 مليارات درهم، بالمقارنة مع ملياري درهم في نهاية عام 2020.

ولفت المنصوري إلى أن قسم الأعمال الاستهلاكية ساهم بنحو 75% من إيرادات مجموعة أغذية، وهو أحد الجوانب الرئيسية التي تلتزم المجموعة بتحقيقها في إطار استراتيجيتها الخمسية.

وأوضح أن نسبة مساهمة أعمال المجموعة خارج دولة الإمارات ارتفعت في قاعدة الإيرادات من 10% إلى 51%، كما نما صافي إيرادات المجموعة بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 4.07 مليار درهم وتحقيق نمو إيجابي على أساس المقارنة بالمثل في جميع قطاعات الأعمال.

وأضاف المنصوري: «تحولت قائمة منتجاتنا من اعتمادها على المياه والدقيق والأعلاف إلى مجموعة متوازنة تشمل أكثر من 35 علامة تجارية للأغذية والمشروبات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مجموعة من الأسواق الكبيرة القابلة للتطوير في قطاعاتنا الرئيسية الأربعة، بما في ذلك اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة».

استحواذات جديدة

وأوضح المنصوري، أن «أغذية» استطاعت خلال عام 2022 دمج الشركات التي استحوذت عليها ضمن أعمالها، مع الاستفادة من أوجه التآزر في جميع قطاعات الأعمال التي تعمل فيها المجموعة.

وتوقع تحقيق المزيد من التكامل بين شركات المجموعة في مجال التكاليف والإيرادات خلال عام 2023، على أن يتم ذلك بالتوازي مع البحث الدؤوب عن الفرص الاستثمارية المتاحة لزيادة القيمة للمستثمرين.

وأضاف: «سنواصل اغتنام فرص الاندماج والاستحواذ بصورة عامة، من خلال التركيز على الأسواق المتنامية والقابلة للتطوير، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها».

مبادرات الاستدامة

قال المنصوري إن المجموعة أحرزت تقدماً في شراكتها التي تركز على الاستدامة مع تطبيق RECAPP، حيث قامت حتى الآن بجمع 558 طناً من المواد القابلة لإعادة التدوير، وحققت زيادة بمقدار خمسة أضعاف في حجم مبيعات العبوات البلاستيكية القابلة للتحلل مقارنة بالعام السابق.

وأطلقت المجموعة مؤخراً أول عبوة مياه مصنوعة محلياً من مواد (rPET) في الدولة، وذلك تماشياً مع مذكرة التفاهم المبرمة بين أغذية وربييت ومجموعة بيئة لإطلاق أول مصنع لإعادة تدوير البلاستيك في أبوظبي. وتنتج المواد الأولية من (rPET) مقداراً أقل بنسبة 75% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.