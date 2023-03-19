«إمباور» تزود «شوبا العقارية» بـ 17 ألف طن تبريد

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، اتفاقية مع «شوبا العقارية»، لتزويد مشروع «شوبا هارتلاند» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة وبطاقة تبريد تصل إلى 17 ألف طن.

وكجزء من الاتفاقية المبرمة بين الشركتين، ستقوم «إمباور» بتزويد خدمات تبريد المناطق ذات المستوى العالمي لـ 8 أبنية في مشروع «شوبا هارتلاند» من محطة ميدان التابعة للمؤسسة ومن خلال توسيع شبكة خطوط الأنابيب المرتبطة بها. وقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، وفرانسيس ألفرد، المدير العام لـ «شوبا العقارية».

وخلال العام الجاري 2023، ستبدأ «إمباور» بتزويد أول مبنيين من مشروع «شوبا هارتلاند» بخدمات تبريد المناطق من محطة ميدان التي تستخدم تقنيات تبريد متطورة، والتي تبلغ سعتها التبريدية 45,000 طن، علماً أن «إمباور» في عام 2021 كانت قد وقعت اتفاقية استحواذ وتزويد «مدينة ميدان» بـ 382,000 طن تبريد لتغطي 750 مبنى، كما كانت قد أعلنت «إمباور» أنها ستقوم ببناء 3 محطات جديدة وشبكة أنابيب لتغطية الطاقة التبريدية المطلوبة، عبر استثمارات سيصل إجمالها إلى أكثر من 1.6 مليار درهم.

يعتبر مشروع «شوبا هارتلاند» تجسيداً حقيقياً للفخامة، حيث يمتد على مساحة تصل إلى 8 ملايين قدم مربعة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي مع إمكانية الوصول إلى العديد من المطاعم المتنوعة ومحال البيع بالتجزئة والمرافق التعليمية والترفيهية وغيرها ذات المستوى العالمي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن إضافة مشروع «شوبا هارتلاند» إلى محفظة تبريد «إمباور» يعكس ثقة المطورين العقاريين والمتعاملين في خدماتها الموثوقة، ويعزز من دورها في تقديم خدمات تبريد أكثر جودة تتميز باستهلاك طاقة أقل بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية المستخدمة حالياً، موضحاً أن «إمباور» تركز على خدمة المشاريع العقارية الرائدة، وتهدف إلى تزويد جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية في إمارة دبي بخدمات تبريد المناطق ذات مواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.