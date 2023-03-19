«غرفة دبي العالمية» تدعم 24 شركة للتوسع في كازاخستان

دبي (الاتحاد)

بحثت 24 شركة من دبي، بدعم وتنسيق من غرفة دبي العالمية، مع شركات ومستثمرين من كازاخستان آفاق تعزيز صادراتها إلى سوق كازاخستان، وفرص تأسيس أعمال لها في مدينتي أستانا وألماتي. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال الذي عقد في أستانا، ثاني محطات البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى منطقة آسيا الوسطى، والتي تضم 24 شركة عاملة في الإمارة من 16 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً متنوعاً.

حضر المنتدى الذي نظم في أستانا أكثر من 200 مسؤول حكومي وممثل لشركات كازاخستانية راغبة بالتعاون مع شركات دبي، في حين شهدت زيارة بعثة غرفة دبي العالمية إلى كازاخستان تنظيم أكثر من 180 لقاء أعمال ثنائياً بين شركات دبي المشاركة في البعثة وشركات كازاخستان في كل من مدينتي أستانا وألماتي.

ويأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، وهي استكمال لمبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» التي تركز على توفير منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق قبل السفر إليها. وتتكامل المبادرتان مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026. وتركز غرفة دبي العالمية على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية في غضون العامين المقبلين.

ولفت محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي ترأس البعثة التجارية، إلى أن كازاخستان تعد سوقاً مهمة لتنويع صادرات أعضاء الغرفة، مؤكداً أن التنويع الاقتصادي يعتبر جزءاً أساسياً من الخطط المستقبلية، مشدداً على أن البعثة التجارية تستهدف الارتقاء بالتبادل التجاري، وتعزيز صادرات تجار دبي إلى أسواق آسيا الوسطى.