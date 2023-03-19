«مولات» الإمارات وجهات تتجاوز مفهوم «التسوق»

رشا طبيلة (أبوظبي)

لم تعد كلمة «تجارية» وحدها مرتبطة بمراكز التسوق «المولات» في الإمارات، فهي ليست مراكز تجارية للتسوق فقط، بل تتجاوز ذلك لتصبح وجهات سياحية متكاملة، يستطيع مرتادوها من سياح أو سكان قضاء يوم كامل هم وعائلاتهم لخوض تجارب متعددة، منها التسوق، وارتياد مرافق ترفيهية ورياضية للأطفال والكبار، ومطاعم ومقاهٍ بإطلالات مختلفة، ومشاهدة الفعاليات المتنوعة التي تستقطبها تلك المراكز.

وتعد مراكز تجارية في الدولة، وجهات سياحية وللتسوق تستقطب العديد من الزوار لقضاء أوقات ممتعة، وتشهد افتتاحات مستمرة لمرافق جديدة ترفيهية ورياضية وأخرى خاصة بالأطفال، إضافة إلى مطاعم ومقاهٍ متنوعة، ومنها ما يضم مماشي مائية خارجية بإطلالات مائية والتي تضم مطاعم ومقاهي متنوعة للاستمتاع بالمواسم الشتوية والطقس المعتدل في الدولة.

ومن المراكز في أبوظبي، «ياس مول» في جزيرة ياس، أكبر وجهة للتسوق في أبوظبي، والذي كشف مؤخراً عن أحدث تجارب تناول الطعام والترفيه التي تم افتتاحها في جميع أنحائه ليستمتع بها المقيمون والسياح، حيث يوجد أكثر من 80 خياراً من مطاعم ومقاهٍ ووجهات مجتمعية مميزة، تجعل من «ياس مول» الوجهة المثلى في أبوظبي، ويستعد «ياس مول» لتوسيع عروضه مع افتتاح مطاعم ووجهات جديدة واستثنائية قريباً.

وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في «الدار للاستثمار» لـ «الاتحاد»: «يعكس نجاح (ياس مول) دعمنا للرؤية السياحية التي وضعتها أبوظبي والتي تأتي على رأس أولوياتنا، حيث تمكنت جزيرة ياس من ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات الترفيهية الرائدة على مستوى العالم».

وأضاف خوري «يلعب (ياس مول)، دوراً رئيسياً في التجارب التي توفرّها الجزيرة للزوار من مقيمين وسيّاح حيث يقدّم (ياس مول) مفاهيم حديثة في عالم المطاعم وقطاع التجزئة والترفيه، ونعمل باستمرار على تعزيز تجارب التسوّق لدينا لتحاكي توقعات وطموحات الزوار وفق أعلى المستويات العالمية، ما يعزز عوامل جذب السيّاح إلى العاصمة».

ويعمل «ياس مول» على تنفيذ خطة توسعية جديدة، ليواصل الافتتاحات الجديدة واستقطاب العلامات التسويقية والترفيهية العالمية.

يستقطب «ياس مول» الملايين من الزوار سنوياً، حيث استقطب عام 2019 نحو 19 مليون زائر.

ويأتي مركز «الغاليريا» جزيرة الماريه، ليكون وجهة فريدة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في أبوظبي، حيث استقبل أكثر من 34 مليون ضيف في عام 2022، وزيادة نسبة إقبال الزوار 10% بالمقارنة مع العام السابق، مما يعزز مكانة المركز وجهة استثنائية للتسوق والترفيه في أبوظبي.

وقال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة المارية للتجزئة لـ «الاتحاد»: «أصبحت توقعات الزوار عالية في الأماكن التي يختارونها لقضاء أوقاتهم فيها، وبالتالي تبرز أهمية استعداد الوجهات التجارية لتوفير بيئة شاملة متعددة الأوجه، تزخر بخيارات رفيعة المستوى في مجالات التسوق وتناول الطعام والترفيه».

وأكد «لا بد من الاهتمام بالتجارب التي تلقى استحساناً لدى المجتمع المحلي وجميع أفراد العائلة وجعلها أولوية».

وأكد روبنسون أنه رغم التطور الذي شهدته احتياجات الضيوف وتوقعاتهم، إلا أن أساسيات الوجهات التجارية ظلت ثابتة، وهي تقديم تجارب ممتعة للضيوف وفقاً لأفضل المعايير في الأسواق، لضمان عودة الضيوف إلى هذه الوجهات مراراً وتكراراً، من خلال ابتكار تجارب سلسة وجاذبة لجميع أفراد العائلة، وتوفير مزيج متنوع من الخيارات والأجواء المناسبة في تلك الأسواق».

وأضاف «بذلك يمكن للوجهة أن تصبح أكثر من مجرد مكان ممتع لقضاء بعض الوقت، لا بل وجزءاً حيوياً من المجتمع».

وشدد روبنسون «يجب على الوجهات التجارية الرائدة مجاراة متطلبات المستهلك، وأن تُبنى على أسس متينة ونماذج أعمال مرنة يمكنها التكيف بسرعة مع اتجاهات القطاع المتطورة، إذ أصبح من الضروري تطوير الوجهات التجارية التي تمنح ضيوفها أكثر من مجرد تجربة تسوق».

وأضاف «مستقبل البيئات الحضرية الكبيرة يعتمد الآن على وجهاتها التجارية متعددة الأوجه والمصممة لتلبية احتياجات المجتمع، وتقديم خدمات على أعلى المستويات».

وأكد «مهمتنا في (الغاليريا) جزيرة الماريه تطوير وجهات عصرية ممتعة ومتنوعة تجسد طاقة وحيوية وثقافة أبوظبي، وتخدم مجتمع العاصمة وزوارها». وأشار روبنسون «يضع (الغاليريا) جزيرة الماريه ضيوفه على سلم أولوياته من خلال تقديم تجارب مميزة في متاجر التجزئة، وتناول الطعام، والترفيه التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة. فهو وجهة مجتمعية مترابطة ومتعددة الخيارات، تشكل جزءاً من منظومة أكبر في مجمع كبير ومتميز في جزيرة الماريه».

ويُعد «الغاليريا» جزيرة الماريه جزءاً من منظومة واسعة ومترابطة تفتح عالماً من الفرص أمام الشركات والأعمال ومؤسسات التجزئة لتحقيق النجاح والاستقرار في بيئة محفزة «للعيش والعمل والترفيه»، إذ تضم مركزاً تجارياً رئيسياً، وسوق أبوظبي العالمي، وفندقين من فئة خمس نجوم، ووهما فندق روزوود أبوظبي، وفندق فور سيزونز في جزيرة المارية، وبالإضافة إلى كليفلاند كلينك أبوظبي وأربعة أبراج مكاتب من الدرجة الممتازة. وأكد روبنسون «نحرص دوماً على تشجيع الضيوف للمشاركة والتفاعل مع الوجهة، من خلال التواصل الإيجابي، وتوفير تجارب راقية تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة، ما يعزز بدوره أداء أعمالنا، ويجعل الوجهة امتداداً للمجتمع، وملاذاً يتواصل فيه أفراده لقضاء أوقات ممتعة».

أفضل العلامات

قال ديفيد روبنسون «إن تقديم أفضل العلامات التجارية ووسائل الترفيه، وتناول الطعام، سيحفز الضيوف على العودة دوماً لأنهم باتوا على يقين بأن الوجهة ستقدم لهم التجارب التي يطمحون إليها».

وأضاف: «من خلال توفير تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة بجميع فئاتهم العمرية، فإننا نتخذ القرار الصائب الذي سيدفع بالضيوف لقضاء وقت أطول في وجهتنا لاكتشاف المزيد، والتمتع بأجواء (الغاليريا) المميزة». ويعتبر «الغاليريا» بجزيرة المارية الوجهة العصرية الرائدة في إمارة أبوظبي التي توفر أفضل تجارب التسوق والطعام والترفيه المتكاملة. ويحتضن المركز أكثر من 400 متجر تجزئة، كما يوفر 100 مطعم ومقهى، إلى جانب العديد من الخيارات الترفيهية العالمية التي تناسب مختلف الأعمار ومطاعم عالمية بإطلالات على ممشى الواجهة البحرية، ويحتضن «الغاليريا» بجزيرة الماريه باقة من أفضل الخيارات الترفيهية العالمية التي ترتقي لأذواق جميع الزوار، بما في ذلك مراكز ترفيهية عائلية وأخرى تفاعلية للأطفال ومجمع السينما «وثلاثة منتزهات ترفيهية عائلية تلبي احتياجات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وجهات فريدة

تضم أبوظبي العديد من المراكز التجارية المتميزة، تتضمن وجهات فريدة، مثل «المارينا مول»، أحد معالم أبوظبي المميزة الذي يوفر لعشاق المغامرات صالة الترامبولين الثورية باونس ومنزلقات عملاقة، ومسارات انزلاق وتجربة السقوط الحُر، وفي دبي، يشتهر «دبي مول» الذي يقع بالقرب من برج خليفة، ويُعتبر أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، ويغطّي مساحة مليون متر مربّع ويضمّ العديد من المتاجر والمطاعم، ويزوره أكثر من 80 مليون زائر سنوياً، حيث يعتبر وجهة ترفيهية مثالية للعائلات إذ يضم حلبة تزلج بالحجم الأولمبي، وحوض «دبي أكواريوم» الضخم وحديقة الحيوانات المائية، وفرصة مشاهدة نافورة دبي الشهيرة، أما «مول الإمارات» فيضم مرافق ترفيهية وعائلية متنوعة، منها «سكي دبي» أول منتجع داخلي للتزلج في الشرق الأوسط.