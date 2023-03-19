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الاقتصادي

"فيرست سيتيزنز" تدرس الاستحواذ على بنك سيلكون فالي

المودعون يصطفون خارج مقر بنك سيلكون فالي في كاليفورنيا الأميركية (أرشيفية)
19 مارس 2023 10:17

نقلت بلومبرج، عن مصادر مطلعة أن شركة فيرست سيتيزنز بانكشيرز تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك سيليكون فالي.

وقال التقرير إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار.

ولم يرد أي من سيليكون فالي وفيرست سيتيزنز بانكشيرز حتى الآن على طلب رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.

ذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر تقديم عروض بحلول 17 مارس.

وتأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيليكون فالي في العاشر من مارس، وعلى سيجنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبب انهيار البنكين متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من تسرب تداعيات الأزمة.

 

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المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
الودائع المصرفية
البنوك
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