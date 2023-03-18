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1.47 مليون وحدة مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات

1.47 مليون وحدة مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات
19 مارس 2023 01:32

يوسف العربي (أبوظبي)

سجلت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات، خلال 2022 نحو 1.472 مليون وحدة، بقيمة 4.21 مليار درهم (1.15مليون دولار)، حسب مؤسسة البيانات الدولية «أي دي سي» المتخصصة في أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد» استحوذت أجهزة الكمبيوتر المحمول «Notebook» على %71.4 من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات بعدد إجمالي بلغ 1.05 مليون وحدة تقدر قيمتها بنحو 3.14 مليار درهم (856.6 مليون دولار).
 وبلغت حصة أجهزة الكمبيوتر المكتبي (Desktop) %28.6 من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات بعدد بلغ 421 ألف جهاز تقدر قيمتها بنحو مليار درهم «290 مليار دولار.

 ووفق «أي دي سي» بلغ المعدل السعري لتوريد جهاز الكمبيوتر المحمول في الإمارات 2991 درهماً (815 دولاراً)، فيما بلغ المعدل السعري لأجهزة الكمبيوتر المكتبي 1742 درهماً (689 دولاراً). وأشارت بيانات «أي دي سي» إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استحوذت على أكثر من %40 من إجمالي أجهزة الكمبيوتر المشحونة إلى دول الخليج خلال العام الماضي، والبالغ عددها 3.619 مليون جهاز.

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استقرار السوق
 ومن جانبه، قال فؤاد شراكلا، كبير مديري الأبحاث لأجهزة العملاء في «أي دي سي» الشرق الأوسط وإفريقيا: إن سوق أجهزة الكمبيوتر في الإمارات العربية المتحدة سجل استقراراً ملحوظاً خلال عام 2022 مقارنة بأداء السوق في عام 2021.
ولفت إلى استفادة السوق من تسليم بعض المشاريع واسعة النطاق في قطاع التعليم، ما ساهم بدوره في الحفاظ على أداء السوق بشكل عام.  ولفت إلى أن قطاع المستهلكين سجل نمواً صحياً، حيث شهد عام 2022 مزيداً من تخفيف القيود الاحترازية المرتبطة بكوفيد 19، فضلاً عن زيادة السائحين وتحسين مستويات العرض لأجهزة الكمبيوتر. 

تراجع عالمي
وعالمياً تراجعت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى ما دون التوقعات في الربع الرابع من عام 2022، حيث تم شحن 67.2 مليون جهاز كمبيوتر، بانخفاض 28.1% عن العام السابق. 
وقال جيتش أوبرني، مدير الأبحاث الأجهزة الشخصية في «أي دي سي»: إن المخزون الزائد من الأجهزة لدى قنوات التوزيع على مدار الأشهر القليلة الماضية دفع إلى المزيد من الحسومات في محاولة لتحفيز الطلب.
وأضاف أنه على الرغم من هذه الجهود، ستظل إدارة مخزون أجهزة الكمبيوتر الجاهزة، بالإضافة إلى المكونات ضمن عناصر رئيسة لتحديد حجم الشحنات خلال الفصول المقبلة. وتوقع أن تعود مكونات أجهزة الكمبيوتر الشخصي إلى النمو بنهاية العام 2023، لافتاً إلى أن للقطاع التجاري العديد من الدوافع نحو النمو، بما في ذلك اقترب موعد نهاية الدعم لنظام التشغيل Windows 10 ودورة تجديد المبنى.

الإمارات
أجهزة الكمبيوتر
تكنولوجيا المعلومات
الاتصالات
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