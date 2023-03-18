5 طرق للمشاركة في الاكتتابات الجديدة

حسام عبدالنبي (دبي)

تتيح بنوك تلقي الاكتتابات العاملة في الدولة 5 طرق سهلة وسريعة للتسجيل في الاكتتابات العامة للشركات وهي منصة الاكتتاب، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، أجهزة الصراف الآلي، وفروع البنوك.

ويمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في تلك الطروحات العامة التسجيل في الاكتتاب العام عن طريق منصة الاكتتاب الخاصة بالبنك، حتى لو لم يكونوا من عملاء البنك، حيث يمكن استكمال الطلب ثم تحويل الأموال على الفور من خلال بوابة الدفع أو عن طريق التحويل البنك. وتتضمن خطوات المشاركة في الاكتتاب العام من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت 8 خطوات هي، تسجّيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، الضغط على الدفع والتحويل، تحديد خيار «دفع الاكتتاب»، ثم إدخال رقم المستثمر الخاص، وتحديد الوسيط، ويلي ذلك إدخال المبلغ المراد استثماره، والتحقق مع رمز التحقق، ثم يظهر التأكيد على طلب الاكتتاب والرقم المرجعي. أما خطوات التسجيل في الاكتتاب بوساطة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك فتشمل الدخول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، الانتقال إلى «المدفوعات» واختيار الاكتتاب العام، ومن ثم تحديد الحساب المفضل في قائمة الحسابات واسم الاكتتاب في شاشة «تفاصيل الاكتتاب»، ويعقب ذلك تحديد الفئة/ الشريحة، وإدخال رقم المستثمر الخاص، والموافقة على «الشروط والأحكام»، وتحديد اسم الوسيط ومبلغ الاكتتاب على شاشة تفاصيل الدفع، ويلي ذلك تأكيد البيانات من خلال ملخص الطلب، والتحقق من عملية الدفع باستخدام رمز التحقق، وأخيراً يتلقى المستثمر تأكيدًا للدفع للاكتتاب العام مع الرقم المرجعي ورقم الطلب. وإلى ذلك تتم عملية التسجيل في الاكتتابات عبر أجهزة الصراف الآلي بخطوات بسيطة وهي، إدخال بطاقة الخصم ورقم التعريف الشخصي، تحديد خيار التسجيل في الاكتتاب على الشاشة الرئيسة واسم الشركة المراد الاكتتاب فيها، ثم إدخال رقم المستثمر، واختيار الحساب المراد الخصم منه، وإدخال المبلغ المراد استثماره، مع تحديد الوسيط، ليظهر بعد ذلك التأكيد على طلب الاكتتاب ورقمه المرجعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاكتتابات المتاحة الآن تشمل مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» حيث تم الإعلان عن طرح 750 مليون سهم تمثل 10% من رأسمال المجموعة مع تحديد النطاق السعري بين درهم و1.03 درهم للسهم، حيث تستمر فترة الاكتتاب حتى 23 مارس للمستثمرين الأفراد، وحتى 24 مارس للمستثمرين المحترفين. ووفقاً للنطاق السعري للطرح فإن الحد الأدنى من عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين 7.77% و8% عن العام 2023 حيث تستهدف المجموعة توزيع أرباح 600 مليون درهم كحد أدنى فيما يتعلق بأرباح عام 2023، وسيتم سدادها مناصفةً على مرحلتين في أكتوبر 2023 وأبريل 2024.

وبدأ الاكتتاب في 1.359 مليار سهم من أسهم شركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «جي 42»، والمتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الصناعي، يوم 13 مارس الجاري، تمثل 32% من رأس المال الحالي قبل الطرح، و24.24% من رأس المال كما في تاريخ الإدراج. وذكرت «بريسايت» أن الاكتتاب يستهدف شريحتين أولاهما المستثمرون العاديون، وجرى تخصيص 168.4 مليون سهم لها، بما يمثل 12.4% من أسهم الطرح، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة 5 آلاف درهم (1369 دولار)، وألف درهم (273.97 دولار) من دون حد أقصى، في حين تستهدف الشريحة الثانية المستثمرين المحترفين، وتم تخصيص 1191.3 مليون سهم لها، ما يمثل 87.6% من أسهم الطرح، ويبلغ الحد الأدنى لطلبات الاكتتاب المقدمة لهذه الشريحة مليون درهم، ولا يوجد حد أقصى لها.