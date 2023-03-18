«لولو» توفر عروضاً وخصومات نقدية خلال رمضان

دبي (الاتحاد)

أعلنت لولو هايبر ماركت، عن إطلاق الدورة الحادية عشرة لحملة التبرع «المشاركة تعني الاهتمام». وتهدف الحملة طويلة الأمد، والتي أُطلقت بالشراكة مع انتيجرال شوبر إلى دعم دبي العطاء.

واعتباراً من اليوم وحتى 27 أبريل 2023، ستقدم المبادرة كوبونات وقسائم خصم نقدية فورية من بعض العلامات التجارية.

وقال سليم أم. أيه، مدير مجموعة لولو العالمية: «نحن ملتزمون في لولو برد الجميل لمجتمعنا في دولة الإمارات. ويسعدنا الإعلان عن استمرار الحملة السنوية «المشاركة تعني الاهتمام». ومن خلال الشراكة مع انتيجرال شوبر وعدد من العلامات التجارية الأكثر استهلاكاً في الإمارات، نسعى إلى إحداث فرق حقيقي في حياة المحرومين. ويسعدنا العمل مجدداً، جبناً إلى جنب مع دبي العطاء، من أجل ضمان توزيع عائدات الحملة على من هم في أمس الحاجة إليها».