الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

أسهم البنوك تقود تراجع البورصات الأميركية

متعامل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
19 مارس 2023 01:32

شريف عادل (واشنطن)

أخبار ذات صلة
أكبر عملة مشفرة تقفز لأعلى مستوياتها منذ يونيو 2022
شولتس يهون من تداعيات انهيار «سيليكون فالي» على ألمانيا

واصلت أسهم البنوك الأميركية ضغطها على سوق الأسهم الأميركية، بتأثير من انهيار سهم بنك فيرست ريببليك، الذي فقد يوم الجمعة ما يقرب من ثلث قيمته، لتنهي المؤشرات الرئيسة الأسبوع في المنطقة الحمراء، ويخسر مؤشر داو جونز الصناعي 385 نقطة، مثلت 1.19% من قيمته.
ورغم تعهد 11 من أكبر البنوك الأميركية يوم الخميس، بتقديم حزمة من الودائع، بقيمة 30 مليار دولار، تساهم في توفير السيولة للبنك المأزوم، وتعطي دفعة ثقة للجهاز المصرفي، هرع المستثمرون للتخلص من سهم فيرست ريببليك، منذ الدقائق الأولى لتعاملات يوم الجمعة، الأمر الذي سبب موجة بيع كبيرة، تركز أغلبها في أسهم البنوك والمؤسسات المالية.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، فقد مؤشر إس آند بي 500 نحو 1.10% من قيمته، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.74%. 
وبخسائر يوم الجمعة، يكون سهم بنك فيرست ريببليك قد خسر أكثر من 70% من قيمته في الأسبوع المنتهي، بينما اقتربت خسارة مؤشر أسهم البنوك الإقليمية KRE من 15%، بعد تراجعه يوم الجمعة بنسبة 6.6%.
وجاء انهيار سهم البنك الأميركي بعدما اعتبرت الأسواق أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ربما لا يكون كافياً لإنقاذ البنك.
وفي غضون ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونجرس، يوم الجمعة، إلى منح الجهات التنظيمية سلطات أكبر على القطاع المصرفي، في أعقاب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنيتشر الأسبوع الماضي، وذلك لضمان عدم تكرار الممارسات التي تسببت في انهيار البنكين.
وطالب بايدن بزيادة الغرامات المفروضة على البنوك الفاشلة، واسترداد الأموال التي تم دفعها لمسؤولي تلك البنوك في صورة رواتب ومكافآت، بالإضافة إلى منعهم من العمل في بنوك مرة أخرى، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.
وقال بايدن في البيان: «لا أحد فوق القانون، وتعزيز المساءلة رادع مهم لمنع سوء الإدارة في المستقبل» مضيفاً أن القانون الحالي «يحد من سلطة الإدارة في تحميل المسؤولين التنفيذيين المسؤولية».
وأعلنت المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع، ووزارة الخزانة، وبنك الاحتياط الفيدرالي، يوم الأحد الماضي تغطية كامل ودائع عملاء بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر المنهارين، والاعتماد على وول ستريت والمؤسسات المالية الكبرى، وليس دافعي الضرائب، لدفع الفاتورة.
وكان بنك سيجنيتشر في نيويورك، الذي تم إغلاقه يوم الأحد، بعد إغلاق بنك سيليكون فالي والخوف من انتشار عدوى التعثر، مصدر تمويل هاما لشركات العملة المشفرة.

البنوك الأميركية
الأسهم الأميركية
المنطقة الحمراء
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©