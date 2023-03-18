تقرير: توقعات باستحواذ لوفتهانزا على حصة في «إيتا»

روما (د ب أ)

توقع تقرير أن تفضي المحادثات بين وزارة المالية الإيطالية وشركة لوفتهانزا الألمانية، بشأن بيع حصة أقلية في شركة «إيتا» الإيطالية خليفة شركة أليطاليا، إلى التوصل لاتفاق مبدئي بحلول أبريل المقبل.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج أمس، استناداً إلى تقرير لصحيفة «كوريير ديلا سيرا» الإيطالية. وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، لم تفصح عن هوياتهم، إن المحادثات متواصلة، وتسير وفقاً لما هو مقرر لها، مشيرة إلى استمرار وجود قضايا تحتاج إلى حل، بما في ذلك مقدار ما ستعرضه لوفتهانزا للاستحواذ على حصة بـ 40% في إيتا والتي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 200 و250 مليون يورو، والسوق عبر الأطلسي واتفاقيات المساهمين لزيادة رأس المال.

كانت الوزارة وقعت خطاب نوايا مع لوفتهانزا، أكبر شركة طيران ألمانية، في يناير الماضي بشأن البيع المزمع لبدء تعزيز صناعة الطيران في أوروبا.

يذكر أن الاتفاق سيسمح للوفتهانزا بالتوسع في واحد من الأسواق الرئيسة في أوروبا، فيما سيرسم لروما مساراً لتخلص نفسها من واحد من الأصول غير المربحة والذي استهلك مليارات اليورو من أموال الإنقاذ من الدولة. وسيمنح الاتفاق الشركة الألمانية إمكانية الوصول إلى السوق المربح الخاص بالسفر عبر الأطلسي، فيما سيمنع المنافس من بناء قاعدة في شمال إيطاليا ستستوعب ركاباً من مركز لوفتهانزا في ميونيخ.