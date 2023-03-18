مشاورات بشأن استحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس»

زيوريخ (د ب أ)

كشف تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، استناداً إلى مصادر مطلعة، أن مصرف «يو بي إس» مهتم بالاستحواذ الجزئي أو الكامل على مصرف «كريدي سويس» المنهار، وهما أكبر مصرفين في سويسرا. وقالت الصحيفة إن مجلسي الإشراف والمراقبة لدى المصرفين يعتزمان الاجتماع بشكل منفصل لإجراء مشاورات بهذا الخصوص خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضافت الصحيفة أن الهيئات الإشرافية السويسرية أبلغت نظيرتها الأميركية والبريطانية أن اندماج المصرفين يمثل «الخطة أ».

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال كل من مصرف «يو بي إس» و«كريدي سويس» أمس إنهما لن يعلقا. وتابعت «فاينانشيال تايمز» أنه ليس هناك ما يضمن أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أن مصرف «كريدي سويس»، المترنح، عانى في الفترة الماضية من فقدان كبير في ثقة المودعين، وفي أعقاب ذلك عرض البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) عليه قروضاً تصل إلى 50 مليار فرنك (حوالي 51 مليار يورو).

ويسعى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والحكومة إلى منع وقوع أزمة مصرفية عامة.