«المركزي» العراقي يبيع أكثر من مليار دولار في أسبوع

بغداد (د ب أ)

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من مليار دولار.

وذكرت وكالة «شفق نيوز» على موقعها الإلكتروني أمس، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد، ملياراً و56 مليوناً و998 ألفاً و484 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 211 مليوناً و399 ألفاً و696 دولاراً، مرتفعاً بنسبة 61ر19% عما سجله الأسبوع الذي سبقه، الذي بلغ فيه معدل البيع 176 مليوناً و741 ألفاً و692 دولاراً.

وأضافت أن أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الأربعاء الماضي، حيث بلغت المبيعات فيه 241 مليوناً و908 آلاف و940 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء الماضي التي بلغت 176 مليوناً و955 ألفاً و968 دولاراً.