السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الطلب يدفع الذهب صوب أفضل أداء أسبوعي

الطلب يدفع الذهب صوب أفضل أداء أسبوعي
18 مارس 2023 01:49

لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أمس محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 10.23 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1931.12 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1935.80 دولار.
وصعد الذهب نحو 3.5 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز إن الذهب استفاد هذا الأسبوع من الطلب على الملاذات الآمن وضعف الدولار، مضيفا أن القرار في أوروبا برفع أسعار الفائدة أثر سلبا على الدولار مما ساهم في قوة الذهب.
وتراجع الدولار وهو في طريقه إلى انخفاض  0.5 بالمئة خلال الأسبوع.
 ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.80 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 979.07 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1434.35دولار.

الذهب
أسعار الذهب
أسعار الذهب بورصة دبي للذهب والسلع
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
الرياضي
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
اليوم 15:00
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
الرياضي
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
اليوم 15:00
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»
الرياضي
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©