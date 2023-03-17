الطلب يدفع الذهب صوب أفضل أداء أسبوعي

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 10.23 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1931.12 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1935.80 دولار.

وصعد الذهب نحو 3.5 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز إن الذهب استفاد هذا الأسبوع من الطلب على الملاذات الآمن وضعف الدولار، مضيفا أن القرار في أوروبا برفع أسعار الفائدة أثر سلبا على الدولار مما ساهم في قوة الذهب.

وتراجع الدولار وهو في طريقه إلى انخفاض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.80 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 979.07 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1434.35دولار.