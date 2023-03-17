%19 نمو الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات خلال 2022

دبي (الاتحاد)

نما الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 19% خلال عام 2022 مقارنة بالعام الأسبق، حسب تقرير «حالة اقتصاد التجزئة» الصادر عن شركة ماجد الفطيم.

ووفقًا للتقرير، سجل الإنفاق الاستهلاكي في قطاع التجزئة نموًا بنسبة 13% بوجه عام، وشمل ذلك مواقع الترفيه والتسلية والتي سجلت نموًا بنسبة 29%، والأزياء 25%، والتسوق من متاجر السوبرماركت والهايبرماركت بنسبة 11% والتجزئة العامة بنسبة 9%. وجاء هذا النمو مدعوما بارتفاع أعداد الزوار من خارج الدولة، حيث تضاعف عدد الزوار ليصل إلى 14 مليون زائر في عام 2022 وذلك بفضل العديد من الفعاليات العالمية الكبرى التي استضافتها المنطقة، ومن بينها بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في دولة قطر.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمكن الاقتصاد الإماراتي من تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2006، مستفيداً من القدرات التي يتسم بها اقتصاد دولة الإمارات وإمكانياته التي تمكنه من التغلب على أعقد التحديات الاقتصادية».