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«سيتريد» يسلط الضوء على الفرص المتاحة في قطاع الخدمات البحرية

مشاركون في دورة سابقة للفعالية (من المصدر)
18 مارس 2023 01:48

دبي (الاتحاد)

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برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ينعقد مؤتمر ومعرض «سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط» ضمن فعاليات «أسبوع الإمارات البحري»، والذي يسلط الضوء على قطاع خدمات الدعم البحري الذي تزداد أهميته بشكل مستمر في القطاع البحري.
ويناقش «ملتقى سيتريد لسفن الدعم البحري وقوارب الخدمات البحرية» الذي يعقد يوم 18 مايو، بشكل متعمق أسس قطاع خدمات الدعم البحري ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض «سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط» الذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.
يتضمن مؤتمر ومعرض «سيتريد للقطاع البحري واللوجستي» أربعة فعاليات فرعية رئيسة تشمل «ملتقى التميز في الأعمال البحرية»، و«ملتقى التميز اللوجستي البحري»، و«ملتقى سيتريد البحري شيبتيك»، إضافة إلى «ملتقى سيتريد لسفن الدعم البحري وقوارب الخدمات البحرية» الذي سيسلط الضوء على مشاريع الخدمات البحرية في المنطقة، وتدفق الاستثمار الأجنبي، وسوق سفن الدعم البحري.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
أسبوع الإمارات البحري
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