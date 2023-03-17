42 مليار درهم مكاسب الجلسة  الأخيرة للأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق المال الإماراتية 42 مليار درهم مكاسب في القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي خلال جلسة نهاية الأسبوع أمس.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 2.21%، كما ارتفع المؤشر العام في سوق دبي المالي بنسبة 1.28%.

وتدفقت سيولة على السوقين، رفعت قيمة التداول الإجمالية في أبوظبي ودبي إلى 2.88 مليار درهم، بعد أن بدأ «اللون الأخضر» يهيمن على أسعار الأسهم المتداولة.

وأدت موجة التفاؤل في سوق أبوظبي إلى إبرام تداولات بقيمة 2.3 مليار درهم تقريباً، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 35 شركة، فيما أغلقت 16 شركة على انخفاض واستقرت أسعار 48 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق أمس الأول. وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداول 580 مليون درهم، حيث تمكنت 26 شركة من الإغلاق في المنطقة «الخضراء»، فيما تراجعت أسعار 6 شركات، وأغلقت 3 شركات دون تغيير، مقارنة مع أسعارها أمس الأول.

وضخ المستثمرون الأجانب استثمارات جديدة بقيمة 210 ملايين درهم خلال الأسبوع المنصرم.

وعلى مدار الأسبوع الفائت بلغت قيمة التداولات في سوقي أبوظبي ودبي 10.18 مليار درهم، منها 8.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.78 مليار درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

وعلى مستوى التداولات خلال الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المؤشر العام للسوق ظل منخفضاً بنسبة 1.81% تعادل تراجعاً بنحو 178 نقطة تقريباً، عند مستوى إغلاق البالغ 9650.1 نقطة مقارنة مع مستوياته في نهاية الأسبوع الأسبق، وذلك رغم ارتداد الأسعار في جلسة نهاية الأسبوع التي قلصت الخسائر بشكل كبير. وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة أبوظبي نحو 8.4 مليار درهم، تم تداولها من خلال 81378 صفقة أبرمت خلال الجلسات الخمس الماضية، وتم من خلالها تداول 1.41 مليار سهم.

وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي تفاوت توجهات المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصيلة تداولات المستثمرين الخليجيين 75.5 مليون درهم صافي شراء، كما بلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب من غير العرب 269 مليون درهم صافي شراء أيضاً، في حين سجلت تداولات المستثمرين العرب نحو 190 مليون درهم صافي بيع، وكمحصلة إجمالية لتداولات المستثمرين الأجانب كافة، فبلغت 155 مليون درهم صافي شراء.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع 1.78 مليار درهم، وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3349.24 نقطة بانخفاض قيمته 36.3 نقطة.

وأظهرت بيانات السوق أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي، نحو 1.14 مليار درهم لتشكل 64.49% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.103 مليار درهم لتشكل 61.93% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 45.64 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.24 مليار درهم تشكل 69.98% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 1.25 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 70.44% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 8.12 مليون درهم، صافي شراء.