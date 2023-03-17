10 صفقات كبيرة في «سوق أبوظبي»

أبوظبي (وام)

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 10 صفقات كبيرة بقيمة جاوزت 15.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري. واستناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، تم تنفيذ الصفقات الكبيرة على عدد 321.14 مليون سهم من أسهم 3 شركات مدرجة وهي، «العالمية القابضة»، و«مجموعة ملتيبلاي»، و«غذاء القابضة».

من جهة أخرى، تقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية خلال الأسبوع الأسبق مع ارتفاع قيمته السوقية بنسبة 6.1% أو ما يعادل 42.3 مليار دولار لتصل إلى 735.7 مليار دولار مقابل 693.3 مليار دولار، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 160.5 مليار دولار.