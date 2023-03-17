السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

15% حصة «العالمية القابضة» من شركة «بريسايت»

15% حصة «العالمية القابضة» من شركة «بريسايت»
18 مارس 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
دعوى قضائية بحق أول روبوت محام في العالم
عبد الله النعيمي: 7 ركائز لمشروع تطوير المنظومة القضائية

أعلنت الشركة العالمية القابضة، حجم استثمارها في الاكتتاب العام الأولي (IPO) لشركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي، وهي شركة تابعة لمجموعة G42 بمعدل 15% كمستثمر رئيس.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة العالمية القابضة طويلة المدى لتنمية قدرتها في صناعة التكنولوجيا في مختلف القطاعات مع استمرارها في توسيع نطاق أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث زادت صفقاتها التكنولوجية بأكثر من 200 في المائة منذ عام 2021، لتتجاوز 2.1 مليار درهم في الاستثمار التكنولوجي.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تتطلع الشركة العالمية القابضة إلى تعميق مشاركتها واستثماراتها في مجال التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويعد الاكتتاب العام الأولي لشركة لشركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي فرصة ممتازة لمساعدتنا في إنشاء محفظة تكنولوجيا معلومات متنوعة وقوية في الوقت ذاته».
كما خططت الشركة العالمية القابضة لأن تركز ليس فقط على الاستحواذ على حصة أغلبية في شركات التكنولوجيا كبيرة الحجم، ولكن أيضاً على شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة، حيث ستحتفظ بقطاعات تقنية متنوعة تحت مظلتها. وتشمل أحدث عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة العالمية القابضة حصة أغلبية في شركة إميركوم، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) مقابل 250 مليون درهم، وحصة 55% في شركة CyberGate المزودة لخدمات الأمن السيبراني وزيادة ملكية Esyasoft من 20% إلى 51%، و15 في المائة استثمار في Bayanat، وهي شركة تكنولوجيا معلومات جغرافية مكانية تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتمتلك الشركة العالمية القابضة أيضاً «ار تي اس»، المزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات.

الشركة العالمية القابضة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
الرياضي
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
اليوم 15:00
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
الرياضي
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
اليوم 15:00
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»
الرياضي
«العميد» يضرب سلسلة «الزعيم» بـ «القاضية»
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©