15% حصة «العالمية القابضة» من شركة «بريسايت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، حجم استثمارها في الاكتتاب العام الأولي (IPO) لشركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي، وهي شركة تابعة لمجموعة G42 بمعدل 15% كمستثمر رئيس.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة العالمية القابضة طويلة المدى لتنمية قدرتها في صناعة التكنولوجيا في مختلف القطاعات مع استمرارها في توسيع نطاق أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث زادت صفقاتها التكنولوجية بأكثر من 200 في المائة منذ عام 2021، لتتجاوز 2.1 مليار درهم في الاستثمار التكنولوجي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تتطلع الشركة العالمية القابضة إلى تعميق مشاركتها واستثماراتها في مجال التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويعد الاكتتاب العام الأولي لشركة لشركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي فرصة ممتازة لمساعدتنا في إنشاء محفظة تكنولوجيا معلومات متنوعة وقوية في الوقت ذاته».

كما خططت الشركة العالمية القابضة لأن تركز ليس فقط على الاستحواذ على حصة أغلبية في شركات التكنولوجيا كبيرة الحجم، ولكن أيضاً على شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة، حيث ستحتفظ بقطاعات تقنية متنوعة تحت مظلتها. وتشمل أحدث عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة العالمية القابضة حصة أغلبية في شركة إميركوم، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) مقابل 250 مليون درهم، وحصة 55% في شركة CyberGate المزودة لخدمات الأمن السيبراني وزيادة ملكية Esyasoft من 20% إلى 51%، و15 في المائة استثمار في Bayanat، وهي شركة تكنولوجيا معلومات جغرافية مكانية تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتمتلك الشركة العالمية القابضة أيضاً «ار تي اس»، المزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات.