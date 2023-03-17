«سلوشنز+» تدشن استراتيجيتها الجديدة

يوسف البستنجي (أبوظبي)



دشنت «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال»، الشركة المتخصصة في مجال الخدمات المشتركة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، مرحلة جديدة من استراتيجيتها للنمو والتطور، من خلال تغيير علامتها التجارية إلى «سلوشنز+»، بصفتها شركة استشارات وخدمات استراتيجية مشتركة، تتجه للتوسع في تقديم خدماتها للقطاعين العام والخاص بالدولة والعالم.

ويغطي نشاط الشركة مجموعة واسعة من الخدمات الاستراتيجية التي تشمل، إدارة العقارات والمشتريات والعمليات المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.

وقالت الشركة إنه لدعم مزيد من النمو والتوسع، ستقوم «سلوشنز+» ببناء قدرات جديدة تشمل عروض الاستدامة، مثل تحسين وتقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإزالة الكربون، والمباني الذكية، لمساعدة العملاء على دعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

كما تعمل الشركة على التوسع بمرافقها الرياضية والترفيهية، والتي شملت في الآونة الأخيرة الاستحواذ على شركة أبوظبي للترفيه التي توفر فرصاً رائدة عبر مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المدارة، وتتميز بمتوسط إقبال جماهيري يتجاوز مليوني زائر سنوياً في مواقعها المختلفة.

مسيرة النمو

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة «سلوشنز+»: طوال العقد الماضي، ساهمت شركة «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال»، بدعم مسيرة نمو مبادلة وتقدمها، والتي تسهم بدورها كمستثمر عالمي في تنويع اقتصاد الدولة، والبحث عن فرص لتوليد القيمة من خلال استثماراتها.

وأضاف: بذلك نقوم بتأسيس ورعاية شركات وطنية بمستوى عالمي تدعم استراتيجية الدولة على المدى البعيد.

توسع الأعمال

من جهته، قال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة «سلوشنز+» لـ «الاتحاد»: إن الشركة تستهدف سوقاً محلياً تقدر قيمته بأكثر من 25 مليار درهم سنوياً، فيما يبلغ حجم السوق على مستوى العالم أكثر من 700 مليار دولار.

وأكد النبهاني أن الشركة تسعى للتوسع في أعمالها محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن 75% من عملائها حتى الآن هم من شركات مملوكة لمبادلة، و25% شركات وعملاء آخرين من خارج مبادلة.

وأوضح النبهاني أن الشركة أصبحت منصة رقمية تساعد منظومة الأعمال في أبوظبي وفي دولة الإمارات عامة لدعم النمو، مبيناً أنه يعمل حالياً لدى الشركة 270 موظفاً وأن نسبة التوطين فيها هي 65%.

وبين أن الشركة تقوم بتنفيذ العمليات المالية لشركة مبادلة والتي يقدر حجمها بأكثر من 500 مليار درهم سنوياً.

وقال: «نعمل مع شركاء عالميين للاستفادة من خبراتهم وتقديم أفضل الممارسات لعملاء الشركة».