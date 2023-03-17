«اتصالات من &e مصر» تطور منظومة المدفوعات الرقمية

القاهرة (الاتحاد)

أبرمت «اتصالات من &e مصر»، المشغل الرقمي المتكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون مع ماستركارد بهدف الارتقاء بالتجارب الرقمية والمعاملات التجارية لمحفظتها الإلكترونية «اتصالات كاش» لكافة العملاء في جميع أنحاء مصر، حيث ستوفر المحفظة تجارب دفع آمنة وسهلة لملايين العملاء في الدولة. وتسعى «اتصالات من &e مصر» للاستفادة من تقنيات ماستركارد وحلولها ومنتجاتها الرقمية لتوفير حلول مبتكرة لسداد مدفوعات العملاء، حيث يمكن لهم إنشاء المحفظة الإلكترونية «اتصالات كاش» على هواتفهم المحمولة للاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات الرقمية المبسطة.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع استراتيجية «اتصالات من &e مصر» التي تولي أهمية كبرى للعملاء ولتزويدهم بأحدث الخدمات وأكثرها أماناً.

وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «توفر شراكتنا مع «اتصالات من &e مصر» تجربة رقمية سلسة، وتسهم في تعزيز انتشار استخدام عمليات الدفع الرقمية والتي من شأنها دعم الشمول المالي بشكل أكبر في الدولة».

من جانبه، قال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة «اتصالات من &e مصر»: «تركز استراتيجيتنا الجديدة على تكامل خدمات الاتصال مع التكنولوجيا من أجل تزويد العملاء بأفضل الحلول والخدمات المبتكرة».