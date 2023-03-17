37 مليار درهم مكاسب سهم «أدنوك للغاز»

أبوظبي (وام)

عزز سهم «أدنوك للغاز» مكاسبه في أول أسبوع إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 37 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم «أدنوك للغاز» من 181.9 مليار درهم عند الإدراج وصولاً إلى أكثر من 218.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وصعد سعر السهم بنسبة 20.2% منذ الإدراج ليقفل عند مستوى 2.85 درهم في نهاية تداولات أمس، مقابل سعر الطرح البالغ 2.37 درهم. واستقطب «أدنوك للغاز» سيولة خلال الأسبوع بنحو 1.236 مليار درهم بعد التداول على أكثر من 436.9 مليون سهم من خلال أكثر من 16.6 ألف صفقة.