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الاقتصادي

اكتتاب «بريسايت» يستقطب 94.9 مليار درهم وتغطية الطرح 136 مرة

سوق أبوظبي للأوراق المالية
17 مارس 2023 16:42

أعلنت بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، عن الاكتتاب على كامل أسهم طرحها العام الأولي.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، وتمت تغطية الطرح العام الأولي بواقع 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يسرّنا أن يشهد الطرح العام الأولي لشركة بريسايت هذه المستويات الهائلة من الاهتمام من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين. وتعكس تغطية الاكتتاب التي تجاوزت عدد الأسهم المطروحة ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة للنمو وقدرتها على تحقيق قيمة عالية للمساهمين. تساعدنا عملية الطرح العام الأولي على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للنمو في السوق نظراً إلى الطلب المتنامي على خدمات تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي عبر العديد من القطاعات».

ومن المنتظر أن يتم إدراج أسهم بريسايت وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 27 مارس 2023.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
جي 42
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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