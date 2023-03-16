ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية المشاريع الاستثمارية في دعم الاقتصاد

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المشاريع الاستثمارية في إمارة الفجيرة، ودورها في دعم القطاع الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز مساهمة قطاع الاستثمار في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية للفجيرة ومواءمة مؤشرات الدولة التنافسية وركائز تنميتها المستدامة الشاملة.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو ولي عهد الفجيرة، مركز الطيف للأعمال، المشروع المتعدد الاستخدامات الذي طورته شركة الطيف للاستثمار كمشروع مشترك بين شركة دبي للاستثمار، ومؤسسة الفجيرة للاستثمار المحدودة FIE، الذراع الاستثمارية لحكومة الفجيرة، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 470 مليون درهم.

وأشاد سموه بالمساحات الخدمية ومرافق المشروع المتعددة التي ستسهم في تعزيز منظومة الخدمات ودعم قطاع الأعمال وتلبية المتطلبات المتنامية للاقتصاد في إمارة الفجيرة، مؤكدًا أن المشروع سيشكل نقلة مهمة في قطاع الأعمال بالإمارة.

وتجوّل سموه في معرض زوايا غرس الأول للأسر المنتجة الذي تم إطلاقه على هامش افتتاح المشروع، واطلع على المشاريع المتنوعة التي يتضمنها.

وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الطيف للاستثمار، الشركة المطورة لمشروع مركز الطيف للأعمال: يعكس استثمارنا داخل إمارة الفجيرة التزامنا بالاستفادة من الأسواق ذات الإمكانات العالية والإسهام في مسيرة النمو الاقتصادي.

ويعد مركز الطيف للأعمال مشروعًا إنمائيًا وتطويرياً رائداً يضم مركز تسوق ومساحات مكتبية وفندق 5 نجوم وشققاً سكنية، وصُمم المشروع وتم تطويره بأسلوب متميز لتقديم وجهة مثالية للترفيه والأعمال والسكن في الفجيرة، حيث يحتوي على 45 منفذاً لتجارة التجزئة و228 غرفة فندقية و79 شقة سكنية ومساحات مكتبية.

حضر الافتتاح معالي محمد سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.