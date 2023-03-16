الإمارات والكونغو تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دينيس كريستل ساسو نغيسو، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص بجمهورية الكونغو، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وقال معالي الزيودي: «جمهورية الكونغو شريك تجاري مهم لدولة الإمارات في أفريقيا ونتطلع إلى توسيع إطار التعاون معها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، وبما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة».

وناقش الجانبان آليات زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في قطاعات النقل والتخزين، والموانئ واللوجستيات، والأمن الغذائي، والموارد الطبيعية، وبما يدعم النمو المستدام لاقتصادهما ويعزز من مرونته وتنافسيته.

وشهدت علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2022، نحو 2.3 مليار دولار (8.4 مليار درهم)، محققاً نمواً بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2021. في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الكونغو بنحو 57 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 59.2% مقارنة بعام 2021.