وزير قطاع الأعمال العام المصري يشيد بعمق العلاقات الإماراتية المصرية

القاهرة (وام)

أشاد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام المصري، بالعلاقات الإماراتية المصرية، مشدداً على أنها تعد نموذجاً مثالياً لقوة روابط الأخوة والمودة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقباله في القاهرة، عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وخالد بوحميد نائب الرئيس الأعلى للعلاقات الحكومية بالشركة، بحضور صالح السعدي، نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

واستعرض الحضور، خلال اللقاء، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة للوزارة، خاصة في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية وعدداً من القطاعات الأخرى، مؤكدًا ضرورة الانفتاح على مختلف أوجه التعاون والشراكة في شتى المجالات بما يحقق الفائدة للجميع. وبحث اللقاء أيضاً فرص الشراكة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة مصر للألمنيوم في إقامة مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم لإضافة طاقات إنتاجية ومنتجات جديدة بغرض التصدير وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.