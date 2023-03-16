«الاتحادية للضرائب» تُطلق مُبادرة لتسهيل ممارسة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، مُبادرة «باقة موَفَّق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم الهيئة من خلالها العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع.

وأشارت إلى أن المُبادرة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للمساهمة في المسرعات الحكومية، والتي أطلقتها حكومة الإمارات ضمن جهودها لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، وذلك من خلال مشروعات تحولية كبرى وسريعة تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، وتُحْدِث نقلات نوعية في الاقتصاد، وفي مختلف مجالات العمل الحكومي.