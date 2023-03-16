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الاقتصادي

«طاقة»: سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام 2023 – 2025

«طاقة»: سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام 2023 – 2025
17 مارس 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2023 – 2025، وتنصُّ على توزيع أرباح ثابتة ومتغيّرة، بحيث تكون الأرباح الثابتة من أعمال قطاع المرافق في المجموعة بقيمة 3.25 فلس للسهم في عام 2023، و3.50 فلس للسهم في عام 2024، و3.75 فلس للسهم في عام 2025. 
وتوزع الشركة هذه الأرباح على أساس ربع سنوي تماشياً مع السياسة السابقة. أما الأرباح المتغيرة، فستكون من قطاع أعمال النفط والغاز في المجموعة، وسيتمّ احتسابها وفقاً لنسبة مئوية تقديرية من صافي الأرباح السنوية لهذا القطاع، وسيجري توزيعها مرة واحدة سنوياً بعد الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
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