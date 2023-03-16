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الاقتصادي

143.1 مليار درهم قيمة الإيرادات الحكومية خلال الربع الرابع 2022

143.1 مليار درهم قيمة الإيرادات الحكومية خلال الربع الرابع 2022
17 مارس 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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بلغت قيمة الإيرادات الحكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي 143.1 مليار درهم مقارنة بـ133.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، بنمو 5.8% وبلغت قيمة إيرادات الضرائب 75 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ58 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2021 بزيادة 29.3%، حسب تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية الصادر عن وزارة المالية. 
وبلغت إيرادات المساهمات الاجتماعية 3.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ3.5 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021. وأشارت النتائج إلى بلوغ قيمة الإيرادات الأخرى 64.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ72.4 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.
وعلى صعيد النفقات، سجلت النفقات قيمة على مستوى الدولة وصلت إلى 120.3 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ136.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، إذ بلغت قيمة المصروفات الجارية 111.2 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ127.9 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2021. وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وأثمرت العمليات المالية خلال الربع الرابع من عام 2022 عن تحقيق تحسن واضح وملموس على قيمة صافي الإقراض/ الاقتراض، حيث أشارت النتائج الأولية إلى ارتفاعه على مستوى الدولة إلى 22.8 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ(2.2) مليار درهم في الربع الرابع من العام 2021، ويعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض مقياساً موجزاً لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، وأيضاً يعتبر مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على بقية الاقتصاد.

الإمارات
وزارة المالية
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