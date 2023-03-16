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الاقتصادي

وزارة الاقتصاد: عيوب في أنواع معينة من المكانس الكهربائية والمرايا

وزارة الاقتصاد: عيوب في أنواع معينة من المكانس الكهربائية والمرايا
17 مارس 2023 01:31

رشا طبيلة (أبوظبي)

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أعلنت وزارة الاقتصاد عن استدعاء 8097 من الأدوات والأجهزة المنزلية خلال شهر يناير الماضي، والمتمثلة في أحد طرازات المكانس الكهربائية ونوع معين من المرايا.
وتفصيلاً، أشارت الوزارة إلى أنه تم استدعاء بالتعاون مع شركة «بيسيل»  1726 وحدة من المكانس الكهربائية اللاسلكية للأرضيات الرطبة والجافة من بيسيل من موديل 2588E و25825   والتي تم تصنيعها  بالصين بالفترة بين يوليو 2019 ويناير 2021.
ومن خلال إجراءات بيسيل للجودة الداخلية والمراقبة، تم تحديد أن بعض لوحات الدوائر داخل حزمة بطارية المنتجات المتأثرة قد تكون عرضة لإنشاء نقاط ساخنة محلية، وفي عدد قليل من الحالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خطر ارتفاع درجة حرارة لوحة الدائرة أو اندلاع حريق، وتم تقييم احتمالية إصابة المستخدمين على أنها منخفضة، ومع ذلك، من منطلق الحذر الشديد، تتخذ بيسيل إجراءات معينة لمعالجة المشكلة المحتملة، وتوقفت بيسيل عن تصنيع المنتج، وتتخذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بالمنتجات في سلسلة التوريد وفي أيدي المستخدمين.
وفما يتعلق بالمنتج الآخر، تم استدعاء بالتعاون مع «إيكيا» 6371 وحدة من مرايا «ليتان»  التي تم تصنيعها في الصين عام 2020،  لإجراء بعض الإصلاحات، بسبب خطر تعرض أدوات التثبيت الحائطية للكسر.

الإمارات
وزارة الاقتصاد
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