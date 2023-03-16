«الجرافات البحرية» تطلق «معاً ننمو» لدعم الموردين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، فعالية «معاً ننمو» لتعزيز التواصل مع الموردين في إمارة أبوظبي وحفز فرص الأعمال أمامهم.

واستضافت الفعالية، التي أقيمت في المقرّ الرئيس لغرفة أبوظبي، أكثر من 500 مورد وشريك تجاري من مختلف القطاعات.

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: تدعم هذه المبادرة المهمة، رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد مرن ومتنوع، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: تُجسّد هذه الشراكة الالتزام المشترك لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة أبوظبي بضمان نمو وتطوّر القطاع الخاص في الإمارة.