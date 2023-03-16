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تصميم جديد يزين أسطول طيران الإمارات

تصميم جديد يزين أسطول طيران الإمارات
17 مارس 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

كشفت طيران الإمارات، عن الإصدار الثالث لهوية العلامة التجارية للناقلة منذ عام 1985، والذي ستحلق به اليوم (الجمعة) أولى طائرات الناقلة من طراز إيرباص A380، نحو وجهتها الأولى بالتصميم الجديد إلى مدينة ميونيخ. ويظهر التصميم الجديد علم دولة الإمارات العربية المتحدة على زعنفة ذيل الطائرة بصورة أكثر ديناميكية وانسيابية كعمل فني ثلاثي الأبعاد، كما تم طلاء طرفي الجناحين باللون الأحمر مع ظهور شعار الإمارات بالخط العربي باللون الأبيض. وقالت طيران الإمارات، في بيان صحفي، إن هناك 24 طائرة تخضع لتحديث العلامة التجارية مع نهاية عام 2023، منها 17 طائرة بوينج 777-300ER، كما سيتم استقبال جميع طائرات الإمارات الجديدة، من أول طائرة إيرباص A350 تدخل الأسطول في أغسطس 2024، بالتصميم الجديد.

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كسوة جديدة مميزة لطائراتها
وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «كسوة الطائرات هي أكثر العلامات التجارية التي يمكن التعرف عليها على الفور لأي ناقلة جوية. إنها تمثيل مرئي لهويتنا الفريدة، تعرضها بفخر طائراتنا عبر جميع المدن التي نخدمها حول العالم».

طيران الإمارات
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