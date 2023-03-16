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الاقتصادي

عمومية «أدنوك للتوزيع» تُقر توزيع 1.28 مليار درهم نقداً

عمومية «أدنوك للتوزيع» تُقر توزيع 1.28 مليار درهم نقداً
17 مارس 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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وافق مساهمو شركة أدنوك للتوزيع خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الثاني والأخير من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، والتي سيتم دفعها في شهر أبريل 2023. وتأتي هذه التوزيعات في أعقاب توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الأول من العام 2022، والتي تم دفعها في أكتوبر 2022 لتصل بذلك توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم)، وهو ما يتوافق مع سياسية الشركة لتوزيعات الأرباح.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»: «تميّزت مسيرة «أدنوك للتوزيع» خلال عام 2022 بمضاعفة الجهود بهدف تحقيق النموّ، والتوسّع خارجياً إلى أسواق عالمية جديدة. بالإضافة للتركيز على صقل قدراتنا لاستشراف التوجهات المستقبلية لضمان مواكبة أعمالنا ومصالحنا للنمو والتطورات المستمرة في قطاع التنقّل، حيث بدأنا العمل على تطوير نموذج عمل أكثر مرونة يركز بشكل أساسي ومتزايد على مفهوم الاستدامة».
وأضاف: «بينما كان النموّ أحد أهم السمات المميزة لعام 2022، نبدأ عام 2023 مع التركيز على النمو والاستدامة، وبما أن عام 2023 هو عام الاستدامة في دولة الإمارات، سنركز على أن تسهم أعمالنا في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «إن التدفقات النقدية القوية التي حققناها إلى جانب مركزنا المالي القوي قد زادت من متانة أسس أدنوك للتوزيع الممتدة على مدى 50 عاماً، مما يضمن قدرة الشركة على تنفيذ خططها للنمو خلال السنوات المقبلة، محلياً ودولياً».

أدنوك للتوزيع
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