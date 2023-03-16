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الاقتصادي

1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
17 مارس 2023 01:31

أبوظبي (وام) 

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.
وتوزعت السيولة بواقع 1.39 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و254.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول أكثر من 360 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.2 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9329.52 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9441.88 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3306.81 نقطة.
واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بسيولة 358.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» 125.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 77.8 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» بسيولة 76.18 مليون درهم.
وفى سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 55.3 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 27.07 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بسيولة 24.7 مليون درهم، و«سالك» 21.9 مليون درهم.

الأسهم المحلية
القطاع العقاري
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
الإمارات
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