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جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة إلكترونية للتوظيف

جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة إلكترونية للتوظيف
17 مارس 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة إلكترونية للتوظيف بهدف استقطاب المواهب والكفاءات من مختلف المجالات للمساهمة في تحقيق هذه التوجهات والتطلعات.
ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية للجهاز (https://careers.adaa.gov.ae) كانطلاقة جديدة في استقطاب وجذب الكفاءات التي تتمتع بالمؤهلات العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظائف المختلفة في الجهاز بحيث أصبح بإمكان الباحثين عن عمل الدخول إلى المنصة والتسجيل وإدراج كافة البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة ومباشرة البحث عن الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم فضلاً عن إمكانية تحديثهم لبياناتهم بشكل دوري بناء على ما يطرأ من مستجدات.
وقال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة في بيان: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية التي تعكس حرص الجهاز على استقطاب الكفاءات المتميزة التي من شأنها دعم مسيرة الجهاز في تحقيق استراتيجية الجهاز وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في الحفاظ على المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والنزاهة».

جهاز أبوظبي للمحاسبة
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