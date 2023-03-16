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الاقتصادي

«استثمر في الشارقة» ينظم جولة ترويجية في الهند

خلال الجولة الترويجية
16 مارس 2023 21:38

الشارقة (الاتحاد) نظم «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)»، جولة ترويجية في جمهورية الهند، بحضور عبدالناصر الشعالي سفير لدولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وعارف النعيمي، القنصل العام من القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في حيدر أباد.

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التقى الوفد، الذي ضمّ نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين في الشارقة، برواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين الهنديين، وعقد سلسلة اجتماعات تعارف وتواصل بين الشركات والجهات الحكومية، لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثنائية التي يمتلكها قطاع التكنولوجيا وصناعات المستقبل في الشارقة. وزار وفد الشارقة، خلال الجولة التي ضمت أربع جهات مشاركة خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس، والتي أقيمت بالشراكة مع «تي هاب (T-Hub)» و«اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO)»، مدينتي حيدر آباد وبنغالور جنوبي جمهورية الهند، اللتين تعدّان مركزاً رئيسياً للابتكار التكنولوجي في المنطقة، لدراسة آفاق النمو في التجارة والاستثمار، ولا سيما في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى استكشاف مسارات جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في ضوء العلاقات الاقتصادية المثمرة التي تزيد على 55 عاماً بين الإمارات العربية المتحدة والهند. إذ ترأس الوفد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)»، وبمشاركة حسين محمد المحمودي، المدير التنفيذي لـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وشهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم اليماحي، رئيس قسم العلاقات مع الشركاء بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. واستهدفت الجولة تعريف المستثمرين والشركات الهندية في حيدر أباد وبنغالور على الإمكانات الجديدة والناشئة في إمارة الشارقة ضمن القطاعات التي تركز على المستقبل مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة والإجراءات المناخية، والأمن الغذائي والاستدامة والدفعات الرقمية والأمن السيبراني والعملات المشفرة، وغيرها الكثير.

استثمر في الشارقة
الإمارات
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