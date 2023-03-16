«دناتا» تتعامل مع 82 مليون حقيبة عبر مطار دبي

دبي (الاتحاد) تعاملت دناتا، المزود لخدمات الطيران والسفر، مع أكثر من 82 مليون حقيبة عبر مباني مطار دبي الدولي الثلاثة خلال عام 2022.

وتتعامل فرق دناتا مع أمتعة أكثر من 100 ناقلة وملايين الركاب الذين يسافرون إلى 253 وجهة انطلاقاً من مطار دبي الدولي وعبره. ويحتاج دمج ومعالجة تدفق أمتعة الركاب والبضائع بين مباني الركاب، وضمان تحميلها على الرحلات المناسبة في الوقت الصحيح، إلى تخطيط دقيق وحرفية عالية. ويعمل في أوقات الذروة في المطار أكثر من 1300 موظف من دناتا في تزامن وتنسيق تامين لتسليم كل قطعة من الأمتعة في الوقت المناسب، ما يساعد الناقلات في المحافظة على جداولها الزمنية وتوفير تجربة ممتازة لعملائها.

عمليات دقيقة ومنسقة

بينما يشق الركاب طريقهم عبر أي من المباني الثلاثة في مطار دبي الدولي، فإن عمليات دناتا الدقيقة تجري على عمق خمسة طوابق تحت أقدامهم. ويقوم نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي BHS بنقل الحقائب الصادرة والواردة باستخدام أحزمة ومصاعد مبتكرة. ويبلغ إجمالي مسارات الأمتعة تحت المبنى 3 وحده 160 كيلومتراً.

وتبدأ عملية إرسال الحقيبة إلى وجهتها من 180 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد. وتحفظ أي حقائب تم تسجيل وصولها قبل ذلك في منشأة تخزين الأمتعة المبكرة في المبنى 3، التي تستوعب 15000 حقيبة. وتخضع الحقيبة المغادرة، المنقولة على الدرج الأصفر المميز والمرتبط بعلامة الأمتعة الخاصة لفحص أمني يصل إلى خمس مرات وهي تشق طريقها عبر النظام. ثم تواصل الحقيبة مسارها إلى الحاوية المنتظرة، أو جهاز تحميل الوحدات ULD، قبل نقله إلى الطائرة.

وأثناء تحركها عبر نظام مناولة الأمتعة بسرعة 2.5 متر في الثانية، تدخل الحقائب بعد ذلك إلى نفق نقل آمن وعالي السرعة، وتنطلق بسرعة 7.5 أمتار/ ثانية، أي أسرع من قطارات الركاب في النفق المجاور.

مركز ترانزيت عالمي

ينتقل ملاين الركاب والحقائب إلى وجهتهم النهائية عبر مطار دبي الدولي، الذي يعد أحد مراكز الترانزيت الرئيسية في العالم. وشكّل الركاب العابرون 64% من إجمالي الركاب الذين وصلوا إلى المبنى 3 في عام 2022، بينما شكلت حركة الترانزيت في المبنى 2، نسبة 45% من إجمالي الركاب.

وتبدأ الاستعدادات لنقل الحقائب إلى وجهتها قبل وصول الرحلات. وتكون دناتا على دراية واستعداد قبل ست ساعات من وصول الرحلة إلى مطار دبي الدولي، بما في ذلك معرفة عدد الحقائب التي ينبغي نقلها إلى كل طائرة، بالإضافة إلى الحجم والوزن والوجهة النهائية لكل منها.

وعلى الرغم من هذه العمليات الهائلة في المركز، فإن دناتا تواصل تقديم خدمات أمتعة ذات مستوى عالمي في مطار دبي الدولي بمعدلات نجاح تفوق متوسط الصناعة بدرجة كبيرة.

تخطيط دقيق

يحتاج تحميل كل حاوية أمتعة ورفعها ووضعها على متن الطائرة إلى تخطيط دقيق، حسب وجهة الرحلة ومستوى أولويتها. إذ يتوقع العديد من الناقلات، على سبيل المثال، إعطاء أولوية قصوى لحقائب ركاب الدرجة الأولى، وكذلك مناولة حقائب ركاب الترانزيت بمنتهى الكفاءة والسرعة.

وقد يصادف النظام بعض التعقيدات بسبب الأمتعة التي لا تدخل النظام الرئيسي، نظراً لكونها كبيرة الحجم أو غير عادية، مثل شاشات التلفزيون الكبيرة والمعدات الرياضية ومقاعد الأطفال المستخدمة في السيارات، وحتى مياه زمزم التي تتطلب مناولة يدوية، وتمثل هذه العناصر ذات الأحجام الكبيرة أو غير المنتظمة نحو 5% من إجمالي الأمتعة.

وتجري مراقبة العملية وإدارتها بدقة وعناية من قبل غرفة التحكم في نظام نقل الأمتعة، الواقعة أسفل المبنى 3. وتعرض شاشة رقمية عملاقة نظام مناولة الأمتعة المرمز بالألوان، مع لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ويعكف المشغلون على مراقبة العمليات الضخمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

كفاءة وأمان

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول عمليات المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نفخر في دناتا بخدمة ملايين الركاب الذين يعبرون واحداً من أكبر مطارات العالم. كما نضمن دناتا أن يمضي الركاب في رحلاتهم وهم على ثقة من أنه سيتم التعامل مع أمتعتهم بكفاءة وأمان، وأنهم سيجدونها سليمةً عند الوصول إلى وجهاتهم. وتنجز فرقنا هذه المهام من خلال التخطيط اللوجستي الدقيق، والمناولة الكفؤة من قبل موظفينا على مدار الساعة، ما يحافظ على استمرار الرحلات الجوية بسلاسة تامة ووصول الركاب والبضائع في الأوقات المحددة".

وتقدم دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 130 مطاراً في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست.