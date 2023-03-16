«الثريا» تطلق حلاً جديداً للاتصالات الفضائية التكتيكية

أطلقت شركة الثريا للاتصالات، حل موسع الإشارة اللاسلكية التكتيكي عبر الأقمار الصناعية المُصمم للاستخدامات الحكومية والمؤسسية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ستالايت 2023.

ويأتي الابتكار الجديد ضمن حلول الاتصالات في المناطق الواقعة خارج نطاق الرؤية، وتطلقه الثريا بالتعاون مع شركة كوبهام ساتكوم. وصُمِّمَ النظام الجديد ليتيح للمشغلين في البر والبحر والجو إمكانية التواصل بكل سلاسة. ويعتمد الحل على وحدة تحويل عامة تسمح للمستخدمين بالتحدث عبر الأجهزة اللاسلكية التكتيكية وخدمة Push-To-Talk للتحدث عن طريق الأقمار الصناعية، وهو ما يسهّل تواصل الأفراد في المناطق البعيدة أو المنعزلة التي يصعُب فيها استعمال أنظمة الاتصال في المناطق الواقعة خارج نطاق الرؤية، نظراً لبعد المسافات أو المعوقات الماثلة بين الفرق الميدانية ومقراتها الرئيسية.

ويتسم الحل الجديد بخفة وزنه، وجرى تطويره لاستهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة، كما أنه مناسب لتطبيقات الاتصال في وضعية التحرك أو التوقف على حدٍ سواء. ومن ناحية أخرى، يحقق النظام الجديد اتصالاً آمناً بين أجهزة اللاسلكي العاملة بالترددين شديد الارتفاع وفائق الارتفاع وبين المحول الذي يتصل مع القمر الصناعي التابع لشركة الثريا، وذلك عن طريق الإرسال وصلة مباشرة لضمان الحد الأدنى من التأخير، بما يوفر إمكانية موثوقة لاستخدام تقنية الاتصالات في المناطق الواقعة خارج نطاق الرؤية، مع إلغاء الحاجة لنشر أي بنية تحتية أرضية للاتصالات.