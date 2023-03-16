دبي الرقمية تصدر أول شهادة محصّنة على مستوى العالم

اعتمدت دبي الرقمية تقنية «الملكية الرقمية المحصنة» «Soulbound Tokens» التي تعد مرحلة متقدمة من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT).

وكأول حالة استخدام عالمية عبر هذه التقنية أصدرت دبي الرقمية أول نسخة من الشهادات الرقمية المحصّنة، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم ضمن سلسلة الابتكارات التقنية المستمرة في حكومة دبي، بهدف جعل دبي نموذجاً عالمياً لمدن العالم في التحول الرقمي، والتوظيف الأمثل لتقنيات المستقبل.

ويتميز هذا الابتكار الجديد بارتباط الشهادة أبدياً بحساب الشخص في المحفظة الرقمية الخاصة به ولا يمكن تحويل هذه الملكية لشخص آخر أو بيعها أو التصرف بملكيتها ولكن يمكنه مشاركتها مع أي جهة إذا احتاج ذلك والتأكد من موثوقيتها وهو ما يعني جدار حماية قويا وذاتيا لهذه الشهادة وبالتالي فهو لا يحتاج لتصديقها من أي جهة لأنها موثوقة ومحصنة وغير قابلة للتزوير.

ومنح «مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني» التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية أول شهادة رقمية محصنة لخريجي الدفعة الأولى من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي ممن أكملوا برنامج «قيادات الأمن الإلكتروني» الذي نظمه المجمع.. وتعد هذه الشهادة أول حالة استخدام لتقنية «الملكية الرقمية المحصنة» التي اعتمدتها دبي الرقمية.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «إن تسارع التقنيات قد جعل المستقبل أقرب إلينا من أي وقت مضى ونحن في دبي نفخر بأننا من الحكومات المرنة التي لا تتأخر عن استيعاب المستجدات ووضعها حيز التطبيق العملي لخدمة مسيرة التحول الرقمي وصنع المستقبل.. وفي هذا السياق يأتي إصدار أول شهادة رقمية محصنة لتكون مرحلة جديدة من مراحل الشهادات الإلكترونية القائمة بذاتها والتي تمكّن الأفراد والمؤسسات من حفظ الأصول الرقمية وحمايتها من التلاعب والاحتيال».