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الاقتصادي

«الإمارات المالي» و«اكسفورد» يطلقان برنامجاً لتطوير قادة المستقبل

خلال توقيع الاتفاقية
16 مارس 2023 20:49

 وقّع معهد الإمارات المالي اتفاقية مع كلية سعيد لإدارة الإعمال بجامعة أكسفورد بشأن تصميم وتقديم برنامج شامل لإعداد قادة المستقبل في مجال تكنولوجيا القطاع المالي تزامناً مع الإعلان عن الهوية المؤسسية الجديدة للمعهد والاستراتيجية 2023-2026.

وتعد الاتفاقية التي وقعتها نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة وأندرو ستيفان استشاري التسويق لمجموعه لوريال ونائب عميد كلية سعيد لإدارة الإعمال بجامعة أكسفورد إطاراً عاماً لدعم مباشرة منتسبي البرنامج مسيرتهم المهنية من خلال تصميم وتقديم برنامج شامل لإعدادهم كقادة المستقبل في مجال تكولوجيا القطاع المالي.

ويعمل معهد الإمارات المالي من خلال برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء» على توفير برامج تدريب مختلفة لتعزيز وجود الكوادر الإماراتية في مجالات التدقيق والامتثال وإدارة الثروات والاستثمار والمخاطر والائتمان والتمويلات التجارية والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والأمن السيبراني وعلم البيانات والبرمجة وهندسة البيانات والتكنولوجيا المالية.

وقالت نورة البلوشي «يعد هذا البرنامج أحد أهم برامج إعداد قادة التكنولوجيا في القطاع المالي وهو خطوة مهمة في تجهيز الكوادر الإماراتية في القطاع المصرفي والمالي وتعزيز التوطين بالأخص في مجالي المصارف والتأمين بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ومن خلال هذه المبادرات لتوقيع مذكرات تفاهم على مستوى عالمي بهدف إنشاء صناعة خدمات مالية قوية ومتنوعة ومستدامة في الدولة».

المصدر: وام
معهد الإمارات المالي
جامعة أكسفورد
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