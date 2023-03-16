«الجرافات البحرية» تطلق «معاً ننمو» لدعم الموردين في أبوظبي

نظّمت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم فعالية «معاً ننمو» لتعزيز التواصل مع الموردين في إمارة أبوظبي وحفز فرص الأعمال أمامهم، وذلك في إطار مساعي الطرفين لتسليط الضوء على الفرص المتاحة التي تعود بالفائدة على منظومة الأعمال الصناعية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي المحلي.

.واستضافت الفعالية، التي أقيمت في المقرّ الرئيس لغرفة أبوظبي، أكثر من 500 مورد وشريك تجاري من مختلف القطاعات الذين تمكنوا من استكشاف العديد من الفرص المتوفرة ضمن مشاريع المجموعة الحالية والمستقبلية، واحتياجات سلسلة التوريد الخاصة بها، ومعايير تأهيل الموردين، والمتطلبات التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في مشاريع المجموعة.

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: تدعم هذه المبادرة المهمة، والتي تُعد نتيجة مباشرة لمذكرة التفاهم المبرمة بين الغرفة ومجموعة الجرافات البحرية الوطنية، رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد مرن ومتنوع، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071.وأضاف: توفر الفعالية للشركات الخاصة فرصة مثالية لإقامة علاقات مهمة من شأنها تسريع نموها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ونؤكد التزامنا في تنظيم ورعاية الفعاليات الاستراتيجية لتعزيز فرص التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مما يُسهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي للدولة نحو آفاق جديدة.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: تُجسّد هذه الشراكة الالتزام المشترك لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة أبوظبي بضمان نمو وتطوّر القطاع الخاص في الإمارة، وتهدف مبادرة «معاً ننمو» إلى تسريع وتيرة تقدم الصناعات القائمة في أبوظبي، وتعزيز قدرتها على المنافسة ورفدها بكل ما يلزم لمواجهة تحديات الأعمال المستجدة.

وأكد أنَّ «مبادرة«معاً ننمو»، ستسهم في خلق فرص متفردة وكبيرة للشركات والموردين بما يدعم تسريع عملية النمو الشاملة لديهم، والنهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة على الصعيد الوطني».وأعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية خلال الفعالية التي أقيمت تحت شعار «نمو وتحسين الكفاءات لدى الشركات المحلية في إمارة أبوظبي» عن متطلبات محفظة مشاريعها، والتي تشمل مجموعة واسعة من الاحتياجات البرية والبحرية بما في ذلك الركام والأنابيب ومواد الطلاء بالإضافة إلى السفن البحرية والمنشآت والمعدات وغيرها.

وتمتلك مجموعة الجرافات البحرية الوطنية اليوم مشاريع قيد التنفيذ تصل قيمتها إلى أكثر من 54 مليار درهم، وأثبتت نجاح استراتيجيتها في التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمالها، مما يرسّخ سمعة المجموعة ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والتجريف البحري، وحصلت المجموعة على عقود بقيمة تجاوزت 9.6 مليار درهم خلال عام 2022، وتعمل تحت مظلة المجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.