الذهب يخسر في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 5.5 دولار في المعاملات الفورية. وبحلول الساعة 09:14 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.26 في المائة أو ما يعادل 5.5 دولار ليصل إلى 1912.9 دولار للأونصة. ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.76 في المائة أو ما يوازي 14.65 دولار لتصل إلى 1916.65 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.16 في المائة إلى 21.8 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.14 في المائة إلى 1461.53 دولار، وزاد البلاتين 0.12 في المائة إلى 967.95 دولار.