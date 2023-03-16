الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يخسر في المعاملات الفورية

الذهب
16 مارس 2023 09:59

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 5.5 دولار في المعاملات الفورية.
وبحلول الساعة 09:14 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.26 في المائة أو ما يعادل 5.5 دولار ليصل إلى 1912.9 دولار للأونصة.
ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.76 في المائة أو ما يوازي 14.65 دولار لتصل إلى 1916.65 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.16 في المائة إلى 21.8 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.14 في المائة إلى 1461.53 دولار، وزاد البلاتين 0.12 في المائة إلى 967.95 دولار.

أخبار ذات صلة
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
المصدر: وام
الذهب
الإمارات
أسعار الذهب
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©